Корейская революция в воздухе: зачем Корея обучает дронов убивать?

Новая концепция "малозаметного ведомого" в Южной Корее предвосхищает планы модернизации тактической авиации страны, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о совместной работе истребителя KF-21 и беспилотников на поле боя.

Фото: unsplash.com by Джейсон Блэкай, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дрон

Korea Aerospace Industries представила концептуальную воздушную боевую миссию с участием группы малых беспилотных стелс-истребителей, действующих совместно с пилотируемым стелс-истребителем KF-21 Boramae. В ходе демонстрации БПЛА выявляли и атаковали вражеские цели, а также выполняли задачи с повышенным риском.

Компания заявила, что дрон "минимизирует радиолокационную заметность благодаря своему стелс-дизайну и предназначен для полетов в боевом порядке с KF-21". Самолеты были разработаны так, чтобы пилоты KF-21 могли использовать монитор управления миссией и направлять БПЛА на уничтожение целей, таких как вражеские радиолокационные установки, что было продемонстрировано в видеоматериале. Это позволило KF-21 провести бомбовый удар с гораздо меньшим риском для его выживаемости. Демонстрация была основана на технологическом прототипе малозаметного ведомого.

Развертывание беспилотных аппаратов-ведомых ожидается как ключевая особенность истребителей поколения "5+" и шестого поколения с конца 2020-х или начала 2030-х годов. Подобные БПЛА разрабатываются в США, Китае, России и ряде других менее масштабных авиационных индустрий. KF-21 позволит Южной Корее стать четвертой страной в мире, имеющей собственный стелс-истребитель, а программа малозаметных ведомых укрепит ее позиции как нового лидера в области пилотируемой тактической боевой авиации.

KF-21 совершил первый полет в июле 2022 года, начало серийного производства запланировано на 2026 год. Планируется поставка как минимум 40 машин в течение двух лет и 120 — к 2032 году. Считается, что этот истребитель уступает по возможностям и уровню малозаметности китайским и американским аналогам, таким как J-20 и F-35, и закупается параллельно с F-35A в рамках концепции сочетания "высокого и низкого" потенциала.

Ожидается, что ВВС Республики Корея закажут более 200 истребителей KF-21, что позволит вывести из эксплуатации многие устаревшие F-16 и F-5E/F. Разработка истребителя, а также сопутствующих дронов и крылатых ракет происходила на фоне роста возможностей систем ПВО КНДР и расширяющегося доступа Пхеньяна к российским оборонным технологиям в связи с укреплением их безопасности.

В мае Северная Корея ввела в строй новое поколение ракет класса "воздух-воздух" с радиолокационным наведением, что, как ожидается, существенно усилит потенциал ее истребительного парка — особенно в сочетании с постоянно совершенствующейся наземной ПВО и новой системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.