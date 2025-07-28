Шаг до конфликта: смогут ли Tomahawk достать до Москвы с немецкой земли?

5:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Новая мобильная система ракетного удара Typhon предвосхищает планы расширения наступательных возможностей Германии в рамках НАТО, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о стратегических последствиях размещения дальнобойных ракет на территории ФРГ.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. photo by Mass Communication Specialist 1st Class Carmichael Yepez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ VLS Mk41 Tomahawk 20100622-2

Правительство Германии направило в Соединенные Штаты официальный запрос на закупку мобильной ракетной системы Typhon, как подтвердил министр обороны Германии Борис Писториус во время официального визита в Вашингтон.

"Дальность действия этих систем значительно превышает то, что у нас есть в настоящее время в Европе", — заявил министр, добавив, что "с их помощью Германия сможет повысить собственные оборонительные возможности и значительно укрепить потенциал сдерживания — как свой, так и Европы".

Планируемая закупка систем происходит на фоне все более активной роли Германии в рамках НАТО — как в Восточной Европе, так и за ее пределами, в Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, — а также в условиях значительного увеличения военных расходов страны. Система Typhon способна использовать как крылатую ракету Tomahawk с дальностью действия 1600 километров, так и многоцелевую ракету SM-6, предназначенную как для противоракетной обороны, так и для поражения морских целей средней дальности. По сообщениям, основным интересом Минобороны Германии являются ударные возможности большой дальности, обеспечиваемые ракетой Tomahawk.

Дальность действия крылатой ракеты Tomahawk Block IV — 1600 километров — должна позволить боевым единицам Typhon поражать цели в Москве с территории Германии. Россия рассматривается в качестве основного объекта подобного плана закупки. Наступательные возможности Германии против России были значительно расширены: 22 мая германская армия официально развернула 45-ю бронетанковую бригаду в Вильнюсе, Литва. Это соединение предназначено для создания элитной передовой механизированной силы на территории бывшего СССР, всего в 150 километрах от белорусской столицы Минска и менее чем в 800 километрах от Москвы.

В начале 2022 года Минобороны Германии также выбрало американский малозаметный истребитель F-35A для модернизации своих ядерных ударных возможностей, поскольку страна сохраняет доступ к американским ядерным авиабомбам B61 в рамках соглашения о ядерном обмене. Россия и Белоруссия рассматриваются в качестве основных потенциальных целей как для модернизированного ядерного арсенала, так и для новых закупок и развертывания наземных ударных систем и мобильных пусковых установок крылатых ракет. Это позволяет Берлину внести значительно больший вклад в общее военное давление НАТО на Москву по сравнению с предыдущими годами.

Эффективность крылатой ракеты Tomahawk при нанесении ударов вглубь российской территории вызывает сомнения, поскольку этот субзвуковой боеприпас времен Холодной войны был разработан для полета на малой высоте, что затрудняет его обнаружение на больших дистанциях.

Современные российские системы ПВО, а также истребители и перехватчики, такие как МиГ-31БМ, считаются способными перехватывать подобные цели на значительном расстоянии. По сообщениям, в 2018 году российские Вооруженные силы получили в свое распоряжение целую крылатую ракету Tomahawk после того, как одна из ракет, выпущенных ВМС США по сирийским целям в апреле 2018 года, не взорвалась.

Предположительно, ракета была выведена из строя средствами радиоэлектронной борьбы, после чего Сирийская арабская армия доставила ее в Россию для изучения. Отставной полковник Вооруженных сил России Михаил Ходаренок назвал получение ракеты "учебником по материаловедению, учебником по технологиям, упавшим с неба", отметив, что это был "настоящий подарок для тех структур российской оборонной промышленности, которые занимаются организацией радиоэлектронного подавления; станет ясно, как отключить систему связи Tomahawk в боевых условиях".

Комментируя изучение ракеты Tomahawk в 2018 году, советник первого заместителя генерального директора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев тогда отметил: