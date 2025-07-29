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Петр Ермилин

В США восхитились танком-призраком России: Т-72 без экипажа выходит на охоту

Силовые структуры » Военные новости

Новый беспилотный штурмовой танк Т-72 предвосхищает планы модернизации сухопутных сил России, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о возможностях машины "Штурм" и ее роли на передовой.

Артиллерийские дуэли ВС РФ в горно-лесистой местности ЮВО
Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Артиллерийские дуэли ВС РФ в горно-лесистой местности ЮВО

Вооруженные силы России впервые продемонстрировали полную конфигурацию нового беспилотного варианта основного боевого танка Т-72 во время полевых испытаний. Глубоко модернизированный Т-72 был разработан как беспилотное штурмовое средство, предназначенное для работы в связке с машинами управления и координации на передовой, чтобы возглавлять прорывы в хорошо укрепленные позиции противника при минимизации рисков для личного состава.

Изображения или видеоматериалы с полным роботизированным комплексом на испытаниях ранее не публиковались, и их демонстрация может свидетельствовать о существенном прогрессе в разработке. По информации местных источников, машина получила название "Штурм". Она была разработана предприятием "Уралвагонзавод" — бывшим производителем Т-72, которое в настоящее время владеет крупнейшим в мире танковым заводом и в ускоренных темпах производит под лицензией пилотируемые версии преемника Т-72 — танка Т-90М.

Беспилотный штурмовой Т-72 использует укороченную 125-мм пушку Д-414 в качестве основного вооружения и, как и базовый Т-72, оснащен автоматом заряжания на 22 выстрела и спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ. Альтернативные конфигурации вооружения включают пусковые установки для термобарических ракет РПО-2 и спаренные 30-мм автоматические пушки 2А42, при этом, по неподтвержденным данным, может вестись разработка варианта с 152-мм орудием.

Подчеркнув ориентацию программы на ведение боевых действий в городской среде, где танки сталкиваются с особыми трудностями, машина оснащена бульдозерным отвалом для расчистки препятствий и комплексной системой защиты. Повышенный уровень автоматизации Т-72, особенно наличие автомата заряжания, может упростить разработку беспилотного варианта.

Использование устаревших моделей основных боевых танков для разработки беспилотных версий не является беспрецедентным — Народно-освободительная армия Китая предпринимала аналогичные шаги по роботизации танков Type 59, которых в резерве имеется значительное количество. Тесные стратегические связи между Китаем и Россией позволяют предположить, что российская программа "Штурм" могла получить определенную выгоду от китайского опыта. Успех программы "Штурм" может привести к разработке в России специально созданных беспилотных танков после получения достаточного опыта на базе переоборудованных машин советского периода.

Это также может оживить интерес к высокоавтоматизированному проекту танка Т-14, который обладает значительным потенциалом для трансформации в командную машину для управления беспилотными танками, даже если он никогда не будет профинансирован для серийного производства в качестве основного боевого танка.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы military watch magazine
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