Тайвань делает ставку на старого монстра: зачем стране танки, провалившиеся в Украине?

4:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Поставка американских танков Abrams Тайваню предвосхищает планы модернизации бронетанковых сил острова, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о деталях передачи техники, её применении в учениях и спорах о боевой эффективности.

Фото: dvidshub.net by Sgt. James Dunn, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Танк Abrams

Армия Китайской Республики получила вторую партию основных боевых танков M1A2T Abrams, которые прибыли в порт Тайбэя в ночь на 27 июля и были вывезены из портовой зоны на трейлерах около 00:10 следующего дня. Танки были перевезены в Учебный центр бронетанковых войск в Хсиньчжу. Поставка более чем удвоила парк современных танков в распоряжении армии, после передачи первой партии из 38 танков M1A2T через тот же порт в декабре 2024 года. Планируется, что танки M1A2T будут размещены в трех комбинированных батальонах 584-й бронетанковой бригады RoCA — по 28 машин в каждом батальоне, всего 84 танка. Каждый батальон будет включать две роты по 14 танков, всего шесть рот. С учетом того, что Тайвань планирует получить 108 танков M1A2T, оставшиеся 20 единиц будут использованы для обучения.

Ожидается, что танки M1A2T Abrams заменят часть давно устаревших M48, которые до сих пор находятся на вооружении RoCA, и будут эксплуатироваться вместе со старыми танками M60. Несмотря на то, что новые машины еще не введены в боевые части, о

ни прошли испытания с боевой стрельбой в ходе учений "Хань Гуанг" в начале июля. Комментируя их характеристики, капитан Чен Юй-чун отметил, что это "значительный скачок вперед в огневой мощи, подвижности и защите" по сравнению с устаревшими M60A3.

Командир 584-й бронетанковой бригады генерал-майор Чжоу Куанг-и указал, что современная система "охотник-убийца" у Abrams "позволяет наводчику вести огонь по цели, в то время как командир с помощью независимого тепловизора находит следующую... Это значительно повышает эффективность поражения целей и ситуационную осведомленность по сравнению с танками старого поколения".

Тем не менее, жизнеспособность новых Abrams в условиях современных интенсивных боевых действий неоднократно ставилась под сомнение, поскольку платформа показала высокую уязвимость даже к относительно простым противотанковым средствам при эксплуатации в иракской и украинской армиях.

К началу июня 2025 года украинская армия, по оценкам, потеряла 87% поставленных из США машин: из 31 танка Abrams были уничтожены или захвачены 27, несмотря на прежние ожидания Запада, что эта техника станет переломным фактором на поле боя. Abrams поступили на вооружение армии США 45 лет назад, в 1980 году, и известны как самые тяжелые танки в мире, а также как одна из двух платформ наряду с российским Т-80, использующих газотурбинный двигатель. Такой двигатель заметно увеличивает потребность в обслуживании и расход топлива, но обеспечивает высокую мобильность.

Вооруженные силы Китайской Республики на протяжении долгого времени сталкиваются с трудностями в закупке новой техники из-за статуса правительства Китайской Республики как фактически непризнанного государства. Международное сообщество, включая США и ООН, признает правительство соперничающей Китайской Народной Республики в Пекине в качестве единственно легитимного китайского правительства.

Обе китайские администрации продолжают оставаться в состоянии гражданской войны и претендуют на статус единственного законного представителя китайской нации. США стали единственной страной, согласившейся поставить Тайваню основные боевые танки, что сделало Abrams единственным вариантом для модернизации бронетанкового парка.