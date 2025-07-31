Призрачный арсенал: почему исчезло вооружение тайваньских резервистов

2:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Проблемы с обеспечением резервов и дефекты бронетехники стали серьезным вызовом для вооруженных сил Тайваня, констатируют журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О причинах и последствиях этих системных сбоев авторы рассказывают в своём новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Calab Franklin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ БМП Bradley

Новая проверка вооруженных сил Китайской Республики выявила, что в армейских резервных частях отсутствует 30 процентов оборудования, при этом некоторые категории, такие как средства связи и медицинская поддержка, имеют уровень обеспеченности ниже 60 процентов.

Этот аудит негативно отразился на усилиях, предпринятых за последние четыре года для укрепления резервной системы, включая формирование пяти пехотных бригад, внедрение 14-дневных программ повторной подготовки и создание районных и городских подразделений территориальной обороны. В отличие от Китайской Народной Республики, вооруженные силы Китайской Республики опираются на систему призыва всех мужчин, при этом в распоряжении находятся 1,657 миллиона резервистов.

Однако стандарты подготовки широко критикуются как внутри страны, так и за ее пределами: срок службы составляет всего четыре месяца, что значительно меньше стандартных одного-двух лет в других странах. Хотя планируется продление срока службы до 12 месяцев, для значительного повышения боеспособности резервных подразделений всех возрастных групп может потребоваться почти десятилетие.

Параллельно с проблемами оснащения резервистов, Министерство национальной обороны Китайской Республики подтвердило сообщения о наличии трещин в корпусах произведенных в стране боевых машин пехоты CM-32, вызванных плохой сваркой и усталостью металла.

Эти дефекты были обнаружены примерно у одной шестой части всего парка машин. Производитель, компания China Steel Machinery Corporation, признала необходимость улучшения качества сварки и начала вносить изменения в конструкцию. Вооруженные силы Китайской Республики в значительной степени полагаются на вооружение собственного производства, в основном из-за трудностей с импортом.

Причиной этого является статус Китайской Республики как по сути непризнанного государства: международное сообщество признает правительство КНР, базирующееся в Пекине, в качестве единственно легитимного китайского правительства, что делает импорт вооружений крайне затруднительным.

Таким образом, БМП CM-32 стала основным типом боевой машины пехоты для армии Китайской Республики, несмотря на ряд недостатков по сравнению с зарубежными аналогами.