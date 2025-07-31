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Любовь Степушова

Министр обороны РФ подтвердил: Часов Яр освобождён. Какие города на очереди?

Освобождение Часова Яра приведёт к масштабному наступлению на последний укрепрайон ВСУ в ДНР
4:12
Силовые структуры » Военные новости

Освобождение Часова Яра позволит ВС РФ продвинуться к ключевым городам обороны ВСУ, включая Константиновку, Славянск и Краматорск, и освободить ДНР осенью.

Схема взятия ВС РФ Часова Яра и продвижения к Константиновке
Фото: Карты Google by Pravda.Ru
Схема взятия ВС РФ Часова Яра и продвижения к Константиновке

Взятие стратегически важного города Часов Яр официально подтвердило Минобороны РФ 31 июля, операция длилась около года.

"В результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобождён город Часов Яр Донецкой Народной Республики", — проинформировало сегодня утром минобороны.

Министр обороны Андрей Белоусов направил поздравление командованию и личному составу 98-й гвардейской дивизии ВДВ, отличившимся в операции.

Теlegram-канал в 98-й дивизии ВДВ публикует видео водружения флагов на огнеупорном заводе, микрорайонах Леваневского, Шевченко, Южный. Последним пал вчера укрепрайон Землянки на самом юге города. Российский боец с позывным "Тёмный" пишет в Telegram 30 июля, что "бои смещаются к Николаевке (к западу от Часова Яра), удары активно наносятся по Новодмитровке, через которую снабжают остатки гарнизона в окрестностях Часика". Военнослужащий описывает тактику ВСУ — "посылать малые группы пехоты сидеть по подвалам и ямам, чтобы в случае наших движений вызвать огонь на себя, после чего применять большое количество FPV-дронов и гексакоптеров, а также периодически работать "стволкой".

По его словам, с российской стороны упор по-прежнему делается на выявлении и уничтожении позиций операторов БПЛА противника и воздушном контроле основных путей движения.

Наиболее осторожные источники, например, Борис Рожин в своём Telegram-канале подтверждает слова "Тёмного", что ВСУ сохраняют присутствие на окраинах, "но сам город, вернее, его развалины находятся под контролем ВС РФ".

"Организованного сопротивления как такового нет, удерживать наши войска от решительного броска позволяет только обилие дронов у противника и сложный рельеф для применения техники", — утверждал Рожин два дня назад.

Часов Яр расположен на господствующих высотах, отсюда можно вести огонь не только артиллерией, но и дронами вплоть до Славянса, ближайшая цель — Константиновка, которая расположена в низине.

Ураинский боец "Мучной" считает, что после захвата Александро-Калинова у россиян есть два варианта захвата города — либо идти напрямую на Константиновку (короткий, но под огнём маршрут), либо ударить на восток, обойдя город через Екатериновку, Клебан-Бык и Щербиновку, чтобы зажать группировку ВСУ в кольцо.

Согласно последним данным российских военблогеров, остатки гарнизона ВСУ в Щербиновке и соседней Катериновке уже окружены, таким образом сформировался котёл южнее Клебан-Быцкого водохранилища. На константиновском направлении действуют новые российские расчёты беспилотников, известные как подразделение "Рубикон", они хорошо обучены и профессиональны, отметил для CNN один из военных ВСУ, жалующийся на усталость и нехватку солдат. Украинский аналитик Константин Машовец прогнозирует, что Константиновка и Купянск "могут пасть осенью".

"Противник до конца года вполне реально может выйти на ближние подступы к Запорожью и снова к славянско -краматорской агломерации", — пишет от в Telegram.

По его словам, ВС РФ имеют даже кратное преимущество в количестве боеспособной пехоты в составе своих ударных группировок сразу на нескольких оперативных направлениях.

Симптоматично, что назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил Укринформ, что администрация подконтрольной ВСУ части ДНР переведена из Краматорска в Днепропетровск в связи с приближением линии фронта.

Уточнения

Ча́сов Яр (укр. Ча́сів Яр) — город в Бахмутском районе Донецкой области Украины, административный центр Часовоярской городской общины. До 2020 года был городом районного значения.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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