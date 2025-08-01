Шок на поле боя: квадрокоптер-автомат поражает противника неожиданным образом

Воздушные дроны-автоматы — концепция, меняющая тактику боевых действий

7:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

За время ведения СВО мы привыкли воспринимать беспилотники в основном как ударное средство — аналог снаряда, бомбы или ракеты. Но наши народные умельцы на фронте не перестают генерировать инженерную мысль и буквально на коленке создают то, от чего противник порой приходит в изумление.

Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Квадрокоптер

На этот раз наши дроноводы "поженили" стандартный квадрокоптер с основным оружием наших штурмовиков — обычным автоматом Калашникова. А это значит, что нашим бойцам придётся меньше рисковать своими жизнями при штурме позиций противника.

Применение дронов кардинальным образом изменило поле боя, характер войны — эти слова за последние два-три года мы слышим настолько часто, что эти утверждения стали уже прописной истиной, банальной очевидностью, аксиомой, не требующей доказательств. Чтобы убедиться в этом, достаточно оказаться в объективной реальности на поле боя. Хотя и не обязательно быть именно в зоне боевых действий. Беспилотники противника дотягиваются уже и до глубинных регионов России.

И в этом смысле уже нельзя быть абсолютно уверенным в своей безопасности ни в одной точке страны, даже удалённой на тысячи километров от зоны СВО. Вражеский дрон-убийца может поджидать где угодно. Это новая объективная реальность.

Парадокс в том, что эта новая реальность ещё не закончила формироваться. Мы, по сути, находимся только в начале пути, в начале эры беспилотников.

На первом этапе использование дронов в качестве разведчиков и камикадзе — это было самое простое, что можно было сделать. Теперь в ход пойдут более сложные и изощрённые типы вооружений, и использование стрелкового оружия на борту — одна из таких первых ласточек.

В самой идее воздушного дрона-стрелка ничего нового нет. Всё уже давно описано в романах фантастов, кинопродукции Голливуда и компьютерных играх. Мы часто видим киногероя, который лихорадочно спасается бегством от таких убийственных стрелков-дронов. Но в кино можно изобразить что угодно, другое дело — воплотить идею в жизнь. И вот у нас на фронте нашлись умельцы, которые смогли скрестить ужа с ежом — установить автомат Калашникова на самый обычный FPV-дрон.

Вот именно, что характерно — это не заводская разработка, а народное творчество. Тем более оно ценно тем, что реализовать этот проект можно в полевых условиях.

Изначально эта конструкция задумывалась для борьбы с дронами противника, в частности, с гексакоптером "Баба-Яга". И в этом смысле дрон-автомат может стать и полноценным средством противовоздушной обороны (ПВО). Дроны и ранее применялись в качестве средств ПВО, но чаще в качестве тарана. Потом пошли дальше. И недавно стали применяться дроны, оснащённые дробовиками, то есть ружьями. Использование дробовиков против дронов уже нашло активное и успешное применение и на земле. Поэтому решено было такую практику перенести в воздух.

Ну и логичным следствием развития этой мысли стала установка автомата Калашникова на FPV-дрон. Вообще говоря, дистанционное применение стрелкового оружия уже активно отрабатывается на наземных автоматизированных платформах. Теперь пришло время воздушной стихии.

В теории концепция применения роботизированных комплексов, оснащённых стрелковым оружием, выглядит весьма соблазнительно. Вместо живых бойцов-штурмовиков позиции противника будут обрабатывать наземные стреляющие роботы или летающие автоматы. А значит, многие жизни наших ребят будут спасены.

Но это в теории, а на практике у каждого оружия есть свои недостатки и ограничения.

Так, например, у наземных средств — это малая манёвренность и ограниченный обзор поля боя. А потому такие боевые роботы будут довольно уязвимы.

Воздушные дроны, казалось бы, лишены этих недостатков. Высокая мобильность: могут выскочить из-за угла, атаковать в спину или с высоты, при этом малозаметные из-за своих размеров. Такие характеристики сделают дрон мало уязвимой, тяжёлой целью для противника. Сравним со штурмовиком-пехотинцем, он не сможет также резко и быстро перемещаться и уклоняться от огня.

И всё же есть два главных недостатка у дрона, оснащённого автоматом:

малая грузоподъёмность, ограниченный срок пребывания в полёте.

Ну что такое десять минут для такого дрона, когда на поле боя при штурме нужно находиться часами. И что такое грузоподъёмность в несколько килограммов. Дай Бог, поднять вес самого автомата с одним магазином. Даже для того, чтобы реализовать идею в самом простом виде, пришлось с автомата Калашникова снять приклад, цевье и ряд других элементов.

При этом зададимся вопросом: "А кто в воздухе будет менять магазины?" Ведь по мере расходования магазина каждый такой дрон надо будет менять. Мало того, что менять магазин с патронами, так ещё и перезаряжать или менять аккумулятор. То есть в ближайшем тылу наступающей группы бойцов должна действовать весьма немалая группа снабжения.

Уже сейчас характер боевых действий таков, что действуют малыми группами, вплоть до двух-трёх человек, при этом их работу обеспечивают десятки человек:

операторы дронов различного назначения;

разведчики;

расчёты ПТУР, миномётов, артиллерии;

cредства РЭБ;

связисты.

Помимо этого, всегда на подхвате группа эвакуации раненых и группа снабженцев, задача которых постоянно доставлять штурмовикам боекомплект, продовольствие и т.д. При использовании дронов-автоматов работы этой группе снабженцев ещё более прибавится. Но ещё больше прибавится работы группе боевого управления, которая согласует все эти звенья в один механизм.

Определённо можно сказать, что принятие на вооружение таких воздушных дронов-автоматчиков потребует пересмотра концепции боевого применения на тактическом уровне. И явно потребует нового уровня автоматизации боевого управления. Что, собственно, всегда и происходит, когда появляется какой-то новый вид вооружений.

Поэтому вряд ли стоит ожидать, что в ближайшее время этот летающий Калашников кардинально изменит характер боя. Пока это всё — проба пера. Будем ждать более технологичных решений от нашего ВПК. Главное здесь — не упустить тот момент, когда противник воспользуется идеей раньше нас.

Крайняя сторона этого вопроса в том, что такой идеей могут воспользоваться преступные и террористические группы внутри России. Летающие киллеры, летающие террористы. Эта технология открывает для нас новые вызовы национальной безопасности. И как с этим бороться — большой вопрос. Надеемся, у наших спецслужб найдутся средства для борьбы с такой новой угрозой.

Уточнения

Автома́т в литературе за пределами постсоветского пространства также штурмова́я винто́вка (англ. assault rifle) — ручное индивидуальное автоматическое огнестрельное стрелковое оружие, предназначенное для поражения живой силы противника в ближнем бою и способное создавать высокую плотность огня.



Мультикоптер (англ. multirotor, multicopter, многороторный вертолёт, многолёт) — летательный аппарат, построенный по вертолётной схеме, с тремя и более несущими винтами.

