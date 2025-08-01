Индия выбросила F-35 на свалку: как США потеряли миллиардный контракт

Индия отвергла предложение США по F-35 на фоне обсуждений закупки Су-57

4:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Индия официально отказалась от закупки американских истребителей пятого поколения F-35, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о причинах этого решения, реакции Вашингтона и возможной ставке Дели на российский Су-57.

Фото: Sukhoi Design Bureau, 054, Sukhoi Su-57 by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Истребитель пятого поколения Су-57

Правительство Индии уведомило американских чиновников, что не заинтересовано в закупке истребителя F-35, сообщает агентство Bloomberg. Американские официальные лица, говорившие на условиях анонимности, заявили, что индийское руководство вряд ли будет заключать какие-либо крупные новые оборонные сделки с Соединёнными Штатами, несмотря на всё более активные попытки Вашингтона убедить страну увеличить импорт американских вооружений.

"Правительство [Индии] больше заинтересовано в партнёрстве, сосредоточенном на совместной разработке и производстве оборонной продукции на территории страны", — отметил один из источников, добавив, что США предлагают лишь крайне ограниченные возможности по кастомизации самолёта.

После почти десятилетних призывов в Вашингтоне продвигать F-35 на индийский рынок, Соединённые Штаты усилили усилия в этом направлении в феврале, когда президент Дональд Трамп лично предложил Индии этот самолёт в рамках более широкой стратегической и оборонной сделки.

Официальный отказ Индии от F-35 последовал на фоне введения США новых тарифов в отношении страны, что ухудшило двусторонние отношения, а также после громкой истории с британским истребителем F-35B, который был вынужден простоять на земле в Индии 39 дней из-за неизвестных неисправностей. Этот случай вызвал волну насмешек в соцсетях и СМИ Южной Азии.

Ранее считалось, что Индия вряд ли выберет F-35, главным образом из-за жёстких ограничений, которые США накладывают на эксплуатацию своих истребителей, особенно пятого поколения. Бывший маршал авиации Аннил Чопра в феврале кратко изложил преобладающие опасения в Индии, заявив, что Дели "осторожно относится к склонности США давить на партнёров и бросать союзников, когда интересы расходятся", а также к потенциальному ожиданию со стороны Вашингтона, что Индия отдалится от России.

Он подчеркнул, что "выбор надёжного партнёра, который не будет оказывать чрезмерного давления, имеет решающее значение", и этим фактически исключил вариант с F-35.

Объём контроля, который США устанавливают над F-35, вызывает обеспокоенность даже у ближайших союзников Вашингтона по НАТО, причём лишь Великобритания и Израиль получили существенную автономию в эксплуатации этих самолётов.

F-35 является одним из двух истребителей пятого поколения, выпускаемых серийно за пределами Китая. На второй неделе июля министр обороны Индии Раджеш Кумар Сингх подтвердил, что ведутся переговоры по закупке второго самолёта — российского Су-57. Эти переговоры продолжаются несмотря на многолетнее давление со стороны США, пытавшихся отговорить Дели от сотрудничества с Москвой в оборонной сфере, в том числе путём угроз ввести экономические санкции. Индия, однако, игнорировала такие попытки.

Хотя Индия работает над созданием собственного истребителя пятого поколения в рамках программы AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), его появление ожидается не ранее конца 2030-х годов, а возможно, и значительно позже, учитывая хронические задержки всех крупных индийских оборонных программ.

Таким образом, Су-57 остаётся фактически единственным вариантом для закупки истребителя пятого поколения в ближайшей перспективе.

В мае Россия сделала беспрецедентное предложение предоставить индийскому Министерству обороны полный доступ к исходному коду Су-57 в рамках крупной сделки по лицензии на производство. Это предложение, как предполагается, ещё больше усилило интерес индийской стороны, особенно на фоне строгих американских ограничений на модификацию и эксплуатацию F-35.