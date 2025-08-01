MWM: Китай и Россия провели серию совместных учений на фоне давления со стороны НАТО

Китайские эсминцы с гиперзвуком и подлодка-приманка: РФ и КНР провели военные учения по-новому

5:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Китайская подводная лодка класса "Кило" впервые была направлена в Россию для участия в совместных военно-морских учениях, сообщают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о деталях китайско-российских маневров и скрытых причинах выбора устаревшего подводного флота.

Фото: commons.wikimedia.org by StefanTsingtauer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Атомная подводная лодка Китая

Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая впервые в истории направил свою подводную лодку в Россию. Подлодка класса "Кило", приобретенная у России в 1990-х годах, прибыла во Владивосток для участия в совместных учениях. Военный корабль сопровождался двумя эсминцами класса Type 052D, одним судном снабжения класса Type 903A, а также судном для спасения подводных лодок. Со стороны российского ВМФ учениями руководит построенный еще в советский период эсминец класса "Удалой".

Китайские корабли были направлены как с северного, так и с восточного флотов, что, вероятно, указывает на намерение задействовать экипажи из разных командных округов и предоставить им опыт совместных маневров. Несмотря на то, что Type 052D — один из самых современных и боеспособных классов эсминцев в китайском флоте, подлодка класса "Кило" считается устаревшей и давно уступила по характеристикам отечественной китайской модели Type 039A Yuan. Предполагается, что выбор именно подлодки "Кило" был сделан с целью не раскрывать сигнатуру шума более современных субмарин типа "Юань" таким противникам, как США и Япония, в ходе транзита.

Класс "Кило" представляет собой более легкий и менее дальнобойный аналог атомных подводных лодок, состоящих на вооружении Китая и России. Её корпус выполнен в форме капли, а двигательная установка установлена на резиновом основании, не соприкасающемся с корпусом, что позволяет избежать вибраций и, соответственно, снизить уровень шума.

Система регенерации воздуха позволяет экипажу находиться под водой до 260 часов, то есть почти две недели. Несмотря на то, что на момент своего появления класс "Кило" считался передовым, сегодня его возможности значительно уступают более современным японским и южнокорейским субмаринам, оснащённым литий-ионными аккумуляторами.

Хотя Россия по-прежнему сохраняет лидирующие позиции в разработке атомных подлодок, в частности благодаря новому классу "Ясень-М", считающемуся одним из самых малошумных в мире, отсутствие наследника дизельных субмарин класса "Кило" может ослабить её позиции на мировом рынке вооружений. Это, в свою очередь, открывает возможности для Китая по экспорту своих всё более совершенных кораблей.

Эсминцы Type 052D всё чаще участвуют в совместных учениях с российскими силами. Один из таких кораблей посетил Санкт-Петербург в июле 2024 года, а затем присоединился к ВМФ России в учениях в Финском заливе в конце месяца. Это произошло менее чем через три недели после беспрецедентной отправки китайских войск в Белоруссию для совместных маневров у границ НАТО и менее чем через неделю после первого в истории совместного патрулирования китайской и российской стратегической авиации у побережья Аляски. Учения подчеркнули растущую поддержку Китаем России и Белоруссии на фоне усиливающегося военного давления со стороны Запада.

Type 052D в настоящее время составляет основу надводного боевого флота Китая. С момента поступления в строй в 2014 году было введено в эксплуатацию более двух десятков кораблей этого класса. Это делает Type 052D самым массовым классом эсминцев в мире после американского Arleigh Burke. Конструкция китайского эсминца резко контрастирует с положением в российском флоте, где с момента распада СССР в 1991 году не был заложен ни один новый эсминец.

Каждое судно класса Type 052D оснащено 88 универсальными вертикальными пусковыми установками: 24 ячейки отведены под зенитные ракеты HHQ-10, остальные используются для размещения ракет различных классов, включая дальнобойные HHQ-9 и противокорабельные крылатые ракеты YJ-18. Также сообщается, что корабли интегрировали гиперзвуковую баллистическую ракету YJ-21, которую многие эксперты считают самым эффективным корабельным противокорабельным вооружением в мире.