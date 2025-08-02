Замах на ядерный удар: Трамп хочет изменить расстановку сил у берегов России

Трамп перемещает подводные лодки с ядерным оружием ближе к России. И это не пустые слова

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С военной точки зрения угроза Трампа направить атомные подводные лодки ( АПЛ) ближе к берегам РФ не имеет смысла, тогда почему это не пустые слова?

Фото: ID:DNSC8506050 by Service Depicted: Navy Camera Operator: PHCS R. L. LAWSON, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Атомная подводная лодка USS Plunger

Трамп угрожает РФ ударом с АПЛ

Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети, что приказал переместить "две ядерные подлодки" ближе к берегам России. Он назвал этот шаг сдерживающим фактором на случай, если "глупые и провокационные" заявления зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева "окажутся чем-то большим".

"Слова (Медведева) очень важны и часто могут привести к непредвиденным последствиям. Надеюсь, это не будет одним из таких случаев", — написал Трамп.

Интересно, что на этот раз текст напечатан обычным шрифтом, а не Capslook, что у американцев вызывает подозрения, что писал не Трамп. Второй вывод состоит в том, что свои слова президент США не считает пустой угрозой. Медведев ранее в своих постах в Telegram упомянул советскую систему автоматического нанесения карающего ядерного удара "Периметр" (на Западе "Мёртвая рука"), предостерегая Трампа от ультиматумов, поскольку "это приближает США к войне с Россией".

Экс-президента западные эксперты считают выразителем точки зрения президента РФ Владимира Путина, которую тот якобы высказать по дипломатическим соображениям не может. В связи с этим на Западе затихли разговоры о том, что преемник Путина станет новым Горбачёвым, и зазвучали призывы "разговаривать" с Путиным.

С военной точки зрения угроза Трампа — пустая

С военной точки зрения угроза Трампа — пустая, так как подводные лодки, оснащённые баллистическими ракетами, могут поражать цели, находящиеся за тысячи километров. Более того, их передислокация может привести к раскрытию их местоположения.

Полковник морской пехоты в отставке, эксперт Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Марк Канчиан сказал WP, что эти баллистические ракеты не могут использоваться в качестве перехватчиков, то есть сбить приближающуюся баллистическую ракету. Это оружие сдерживания и наступательного удара. Он назвал слова Трампа политическим "сигналом Кремлю", не более.

Так в чём же сигнал?

В последний раз Трамп открыто угрожал ядерным оружием в 2018 году лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Тогда президент США заявил, что его ядерная кнопка "гораздо больше и мощнее". Три последующие встречи Трампа с Кимом провалились, а сейчас северокорейский лидер отказывается встречаться, призывая США признать ядерный статус его страны.

Можно было бы сказать, что на ошибках Трамп не учится, что он эмоциональный человек (как часто его оправдывают в Кремле), но расчёт сделан на то, что Путин поверит и занервничает. Вообще — это стиль Трампа, на нервах партнёров заключать выгодные сделки.

Но с Путиным это не пройдёт. Вчера в беседе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко он сказал, что ракета "Орешник" уже сделана серийно, и первый экземпляр до конца года будет развёрнут в Белоруссии. Напомним, что это оружие не последнего, а упреждающего и ответного удара (наземная установка может быстро перезаряжаться) с дальностью полёта не менее 1000 км и с результатами поражения по мощи близкими к ядерным. И ракета, согласно выкладкам военных экспертов, может быть размещена на подводной лодке.