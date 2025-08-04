Молниеносный убийца флота: как Россия вооружает Цирконами истребители Су-57

5:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Истребитель пятого поколения Су-57 получил гиперзвуковое вооружение, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о ракетах "Циркон" и других новых системах для российских ВКС.

Фото: commons.wikimedia.org by Boevaya mashina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57 был оснащен гиперзвуковым оружием, сообщил начальник Главного штаба — первый заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Александр Максимцев.

«В соответствии с государственным оборонным заказом ВКС ежегодно получают перспективные и модернизированные образцы вооружения. Увеличиваются темпы поставок истребителей пятого поколения Су-57, а также современных авиационных ударных комплексов и гиперзвукового оружия», — заявил командующий в интервью.

Российские СМИ в течение многих лет намекали на интеграцию гиперзвукового оружия на этот истребитель: так, в феврале 2023 года государственное агентство ТАСС сообщило, что "малогабаритная гиперзвуковая ракета класса "воздух-земля" для Су-57 достигла стадии прототипа. Класс самой гиперзвуковой ракеты остается неясным, однако подтверждено, что ведется разработка авиационного варианта гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», которая уже используется российскими надводными кораблями и подлодками.

Ракета "Циркон" начала боевое дежурство на надводном корабле ВМФ России в январе 2023 года и с тех пор поступила также на вооружение ударных подводных лодок, а в перспективе должна быть интегрирована и в наземные ракетные комплексы. Бывший министр обороны Сергей Шойгу отмечал:

"Уникальность гиперзвуковых ракет "Циркон" заключается в их гарантированной способности преодолевать любые существующие и перспективные системы ПВО".

Программа "Циркона" является ключевым элементом модернизации российских противокорабельных возможностей и, как ожидается, будет активно компенсировать уязвимости ВМФ России, включая резкое сокращение числа крейсеров и эсминцев.

Помимо китайской ракеты YJ-21, этот класс вооружения не имеет аналогов в мире: ракета сочетает дальность до 1000 км с скоростью в 9 Махов, а её кинетическая энергия при ударе считается достаточной для выведения из строя даже крупных боевых кораблей.

Для сравнения: самая дальнобойная западная сверхзвуковая противокорабельная ракета SM-6 имеет дальность до 450 км и скорость 3,5 Маха.

Интеграция "Циркона" на Су-57, обладающий большой дальностью и стелс-возможностями, может значительно повысить угрозу для вражеских кораблей — особенно с учетом планов по увеличению парка этих истребителей до нескольких сотен единиц к концу 2030-х годов.

Для Су-57 разрабатывается целый ряд новых ракетных классов: так, в октябре 2023 года государственные СМИ сообщили об интеграции новой крылатой ракеты большой дальности на базе Х-101/Х-102, которые применяются стратегическими бомбардировщиками. Новая ракета получилась меньше оригинальных Х-101/102, но при этом сохранила ту же дальность — около 3500 км. Это делает Су-57 истребителем с наибольшей дальностью поражения в мире.

Достичь такого результата удалось благодаря "значительному уменьшению габаритов нового боеприпаса за счет тщательно проработанной конструкции складывающегося крыла, внутренней компоновки и применения нового малогабаритного двухконтурного турбореактивного двигателя". С тех пор существенной новой информации об этой ракетной программе не появлялось.

Существует высокая вероятность того, что компактная гиперзвуковая ракета, разработанная для Су-57, будет в дальнейшем использоваться и на других истребителях ВКС — особенно учитывая, что сейчас Су-57 размещены лишь в одном полку. В конце июля было подтверждено, что основная ракета класса "воздух-воздух" для Су-57 — Р-77М — начала поступать на вооружение фронтовых истребителей Су-35С, что создает прецедент для более широкого внедрения новых вооружений.

Совместимость новых ракет, созданных для Су-57, с другими истребителями может также усилить их привлекательность на экспортном рынке.

Основным кандидатом для применения гиперзвуковых авиационных ракет остается ударный истребитель МиГ-31К/И, который уже неоднократно запускал баллистические ракеты Х-47М2, и, по сообщениям, также рассматривается как носитель авиационного варианта "Циркона". При этом меньшие размеры "Циркона" позволяют МиГ-31 запускать сразу несколько ракет за один вылет.