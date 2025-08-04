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Петр Ермилин

Американская мечта в украинской пыли: зачем Германия спешит с ПВО

4:25
Силовые структуры » Военные новости

Правительство Германии подтвердило планы передать Украине два дополнительных зенитных ракетных комплекса Patriot, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о сроках поставки, причинах ускорения процесса и растущих сомнениях в эффективности этих систем против российских ракет.

Учебно-боевой пуск ракеты ОТРК "Искандер-М"
Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Учебно-боевой пуск ракеты ОТРК "Искандер-М"

Правительство Германии подтвердило планы передать Украине два дополнительных зенитных ракетных комплекса дальнего действия MIM-104 Patriot. Первые компоненты этих систем прибудут в страну в течение нескольких дней. Полный комплект элементов поступит в Украину в течение следующих двух-трех месяцев. Поставка будет проходить в два этапа.

"В ближайшие дни Бундесвер сделает первый шаг в поставке дополнительных пусковых установок Patriot Украине", — говорится в заявлении министерства обороны Германии. Там также уточнили: "Остальные элементы системы поступят в течение двух-трех месяцев для усиления ПВО Украины".

"Эта договоренность стала результатом тесной координации с Соединенными Штатами, союзниками по НАТО и под руководством Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Алексуса Г. Гринкевича", — добавили в министерстве.

Комментируя планируемые поставки, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что они обусловлены необходимостью реагировать на усиленные удары России.

"Германия всегда была готова предоставить компоненты системы Patriot в поддержку Украины... Предпосылкой было то, что американский производитель сможет как можно быстрее поставить нам новые комплексы Patriot, чтобы мы могли продолжать выполнять свои обязательства по НАТО. Это обязательство со стороны США было подтверждено".

В соответствии с согласованным с США и Швейцарией планом, поставки новых комплексов Patriot из США в Швейцарию будут отложены, чтобы Германия могла получить те комплексы, которые изначально предназначались для ВВС Швейцарии, и тем самым восполнить нехватку, вызванную срочной передачей старых систем Украине.

Себестоимость одного комплекса Patriot оценивается примерно в 2,5 миллиарда долларов, что делает его самым дорогим оружием, размещенным в украинских Вооруженных силах. Финансирование таких поставок стало серьезным бременем для западных союзников Киева.

Необходимость в новых поставках увеличивается на фоне сокращающихся запасов советских систем ПВО С-300 и "Бук", а также серьезных потерь среди ранее переданных западом комплексов Patriot. Потери этих систем неоднократно подтверждались видеозаписями с беспилотников с марта 2024 года. Последний случай произошел поздним вечером 21 июля, когда российский удар поразил одну из оставшихся украинских батарей Patriot, уничтожив три пусковые установки и связанный с ними радар AN/MPQ-65.

Становится все больше вопросов по поводу эффективности системы Patriot. Украинские и западные источники недавно предупредили, что комплекс все хуже справляется с отражением российских ударов баллистическими ракетами. Российские ракеты демонстрируют повышенную маневренность, из-за чего их становится трудно обнаружить. Подобные сообщения появляются не впервые: 26 мая представитель ВВС Украины Игорь Игнат отметил слабые стороны Patriot при попытках перехвата ударов российских ракетных комплексов "Искандер-М", заявив:

"Ракеты "Искандер" выполняют маневры уклонения на финальной фазе полета, сбивая расчеты Patriot с правильной траектории... Кроме того, "Искандер" может сбрасывать ловушки, способные обмануть ракеты комплекса".

Система "Искандер-М" была зафиксирована на видео при уничтожении компонентов Patriot чаще, чем любое другое российское вооружение. Значительное расширение производства "Искандеров" усугубило ситуацию для украинской ПВО.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы всу германия
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