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Любовь Степушова

Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Северску и Харькову, зачем взорван мост в Херсоне

Ключевые сражения за Харьков и Северск: в чём секрет успеха?
4:21
Силовые структуры » Военные новости

Один из самых статичных участков фронта — северский, демонстрирует отличную динамику в пользу ВС РФ. Новости СВО есть из Харьковской и Херсонской областей.

Схема боёв за Северск
Фото: Яндекс-карты by Pravda.Ru
Схема боёв за Северск

Начались бои за Северск в ДНР

Telegram-канал 105 полка НМ ДНР сообщает, что российские бойцы прорвались от Верхнекаменского в восточные кварталы города Северск (см.схему).

Город постепенно окружается — наступление идёт двумя широкими фронтами. Первый — с востока, от Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Сообщается, что освобождена Новосёловка к востоку от Северска, а южнее дошли до Выемки. С севера идёт наступление по оси Белогоровка — Григорьевка — Серебрянка. Всю предыдущую неделю военные паблики писали о значительном расширении зоны контроля в Серебрянском лесничестве, а также в районе Серебрянки.

Украинский военнослужащий с позывным "Мучной" сигнализирует в Telegram, что подразделения ВСУ вытесняются из посадок к востоку и юго-востоку от Северска, чтобы пробить "окно" для дальнейшего окружения или хотя бы плотного полукольца Северска. В целом ВС РФ "пытаются двигаться пехотой под прикрытием артиллерии — медленно, но с намерением взять под контроль пригороды Северска".

"По фронту несётся просто какой-то ужас в последние дни, темпы наступления врага не сокращаются, а бить начали ещё сильнее", — паникует "Мучной", призывая прикрыть фланги.

Установление контроля над Северском откроет ВС РФ прямой путь к Славянску. Одновременно к этому городу начнётся движение от Часова-Яра, освобождённого накануне.

Зеленский сфотографировался у стелы при въезде в Харьков

Вторая новость сегодняшнего дня — развернулись бои за населённый пункт Гоптовка в Харьковской области на границе с Белгородской (Нехотеевка), который расположен сразу за одноимённым пограничным переходом. Военкор Тимофей Ермаков сообщает в своём Telegram-канале, что от Гопотовки лежит прямой путь на Харьков, до города 27 км.

По его словам, потенциальный прорыв по трассе М-20 на Харьков способен серьезно изменить расстановку сил на данном участке, учитывая, что восточнее идут бои за Липцы. За Гоптовкой находится укрепленный рубеж из сёл Кудиевка-Бугаевка-Токаревка, занятие которого даст контроль над большим участком трассы М-20. Это очень нужный прорыв, обеспечивающий создание буферной зоны вокруг Белгорода.

Зеленский сегодня съездил на фронт, посетив волчанское направление, и сфотографировался у стелы при въезде в Харьков — это хорошая примета.

ВС РФ готовят наступление на Херсон

Также заслуживает внимания двухдневный обстрел моста ( см. видео), связывающего район Корабельный в Херсоне и основную часть города. Это юго‑западная окраина города, ближайшая к левому берегу, и важная часть обороны ВСУ. Судя по всему, решено прекратить снабжение этого района, что усложнит жизнь позициям операторов украинских FPV-дронов на левом берегу. Украинское издание "Страна" указывает, что эти атаки происходят на фоне активизации боевых действий на береговой линии и островах, а также на фоне слухов о подготовке россиянами десанта на правый берег. Сейчас ведется работа по эвакуации людей из этого района: там остается ещё около 1800 человек.

Теegram-канал "Херсон ЗХ" сообщает, что все основные пути снабжения ВСУ находятся в городе под огневым контролем. Смысл простой — отрезать противника от логистики, чтобы начать следующий этап наступления.

"ВСУ в городе немного, основные силы уже на других участках. Но и списывать их не стоит — подпитка с Запада у них идёт постоянно, в том числе наёмники. Так что расслабляться нельзя. Правый берег будет наш. Когда — карты раскрывать не будем. Но готовимся", — пишет автор.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы херсон северск владимир зеленский херсонское направление харьковское направление
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