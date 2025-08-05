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Петр Ермилин

Китай придумал, как ослепить спутники Starlink: в бой идут подлодки с лазерами

Силовые структуры » Военные новости

Китай разрабатывает средства борьбы со спутниковой сетью Starlink, которую считает стратегической угрозой, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о растущей обеспокоенности Пекина военным и информационным применением Starlink.

спутники Starlink
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Space Force photo by, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
спутники Starlink

По данным Associated Press, оборонный сектор Китая разрабатывает способы противодействия американской спутниковой сети Starlink, которую считает значительной угрозой национальной безопасности. Среди предлагаемых мер упоминаются использование подводных лодок, оснащенных лазерным оружием, применение ударных спутников с ионными двигателями, а также отслеживание спутников Starlink на орбите с помощью оптических телескопов.

Сеть Starlink начала функционировать в октябре 2020 года с запуском бета-программы Better Than Nothing. Она была разработана аэрокосмической компанией SpaceX в тесном сотрудничестве с Пентагоном и различными американскими разведывательными агентствами. Военное значение сети особенно проявилось в ходе российско-украинского конфликта: начиная с начала 2022 года Starlink играет ключевую роль в поддержке украинской армии и стал частью более широкой помощи, которую страны Запада оказывают Киеву.

Ещё до начала боевых действий на Украине российские официальные лица указывали на Starlink как на угрозу безопасности из-за тесных связей программы с правительством США и значительного финансирования со стороны Вашингтона. Программа рассматривалась как инструмент распространения антироссийской и прозападной пропаганды, а также потенциально — как средство наведения крылатых ракет. Вскоре после начала боевых действий было объявлено о запуске новых спутников для усиления украинской связности. Украинские чиновники также заявляли, что система может быть использована для распространения антивластных нарративов внутри России с целью провоцирования общественного недовольства.

Помимо значительной роли в формировании информационного пространства в интересах Запада как в России, так и в Украине, Starlink также предоставляет важную разведывательную информацию, поддерживая наступательные действия ВСУ, включая удары беспилотников по целям глубоко в тылу российских позиций.

В середине июня специальный посланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл призвал обеспечить доступ к Starlink на территории Ирана. Это совпало с волной призывов использовать систему для провоцирования беспорядков в стране и поддержки антиправительственных повстанцев.

Одновременно Израиль и США нанесли воздушные и ракетные удары по Ирану, целясь в военное и политическое руководство страны, а также в ключевые объекты инфраструктуры. Starlink был активирован над Ираном всего через несколько часов после начала израильских атак. После окончания войны иранское правительство официально запретило использование сети на своей территории.

Китай, в отличие от США, до сих пор не располагает собственной альтернативой Starlink, что отражает его неспособность конкурировать с Вашингтоном в формировании глобального информационного пространства и проецировании силы за рубеж. По мере расширения сети Starlink её роль в управлении крупными конфликтами, по мнению авторов, будет только возрастать — если не принять адекватных мер противодействия.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы китай илон маск military watch magazine
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