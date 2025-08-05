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Петр Ермилин

США остаются слепыми в небе: Пентагон отменил закупку ключевого радара против Китая

5:08
Силовые структуры » Военные новости

Планы Пентагона по отказу от закупки новых самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-7 Wedgetail вызвали возмущение среди американских законодателей, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы объясняют, почему это решение может оставить ВВС США "слепыми" перед лицом китайских и российских угроз.

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Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Планы Министерства обороны США, объявленные в начале июня, об отмене запланированной закупки самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7 Wedgetail столкнулись с растущим сопротивлением со стороны законодателей на Капитолийском холме. Это решение грозит оставить ВВС США на неопределенный срок зависимыми от устаревающего флота E-3 Sentry, закупленного еще в период Холодной войны.

Самолеты, оснащенные системами дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) оснащены крупнейшими в мире воздушными радарами и используются для контроля тактического поля боя, значительно повышая ситуационную осведомленность американской и союзной сетей с помощью систем передачи данных. Они также способны наводить ракеты, выпущенные истребителями, кораблями или наземными установками, на цели с использованием мощных сенсоров.

Такие самолеты особенно важны для западных ВВС, поскольку западные истребители в среднем оснащены гораздо меньшими радарами, чем их российские и китайские аналоги. Например, радары российских Су-30 и китайских J-16 примерно в три раза крупнее, чем у американского F-35, и более чем вдвое превышают размеры радара F-22. Это делает поддержку со стороны ДРЛОиУ жизненно необходимой.

О важности замены E-3 ранее заявлял командующий Тихоокеанскими ВВС США генерал Кеннет Вилсбах. В марте 2022 года, вскоре после первого подтвержденного столкновения с китайскими истребителями-невидимками J-20, он заявил:

"Наши самолеты раннего предупреждения не смогли увидеть J-20… Те сенсоры, на которые мы полагаемся в E-3, просто не соответствуют требованиям XXI века, особенно против [стелс] платформ вроде J-20. Они просто не могут увидеть такие платформы на достаточной дистанции, чтобы дать преимущество тем, кто ведет огонь". Он добавил: "Именно поэтому я хочу получить E-7".

Стареющие E-3 страдают от растущих проблем с техническим обслуживанием, что приводит к крайне низкой боеготовности. В результате Тихоокеанские ВВС часто остаются без каких-либо действующих ДРЛОиУ-систем. Прогресс в развитии китайской стелс-авиации стал одной из ключевых причин инвестиций в замену E-3.

Отмена закупки E-7 подверглась широкой критике — как за потенциальное ослабление способности ВВС США отслеживать китайские стелс-истребители в Тихоокеанском регионе, так и из-за последствий для обороны воздушного пространства США, особенно над Аляской. Сенатор от Аляски Лиза Мурковски ранее предупреждала:

"Мы все рассчитывали на то, что E-7 Wedgetail прибудет к нам", а устаревание "едва функционирующего" парка E-3 означает, что "мы сейчас просто хромаем на севере".

В то время как Пентагон медлит с закупкой E-7, ВВС Китая продолжают активно приобретать современные ДРЛОиУ-системы KJ-500, а также разрабатывают более тяжелую версию KJ-3000 с еще большим радаром для работы в паре с KJ-500.

Эффективность ДРЛОиУ-систем была продемонстрирована в недавних конфликтах — как на украинском театре, так и в Южной Азии. Воздушно-космические силы России использовали свой небольшой флот А-50 для наведения как зенитных ракет 40Н6, так и авиационных ракет Р-37М на цели. Это позволило системам ПВО С-400 и истребителям Су-35 поражать цели на дистанциях, значительно превышающих радиус действия их собственных сенсоров.

По неподтвержденным данным, в начале мая Пакистан также использовал ДРЛОиУ-системы для наведения ракет класса "воздух-воздух" PL-15, выпущенных с истребителей J-10C. Эта связка, как сообщается, позволила сбить от одного до четырех истребителей Rafale. Сообщается, что Пакистан рассматривает возможность закупки KJ-500 у Китая для дальнейшего укрепления своей системы воздушного боя, в то время как Россия продолжает разработку нового ДРЛОиУ A-100 — долгожданного преемника A-50.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы с-400 ввс сша military watch пакистан
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