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Любовь Степушова

Германия под прицелом? Отмена российского моратория и новый расклад сил

Ставка на ракеты средней дальности: Кремль делает заявление после провокаций Запада
3:51
Силовые структуры » Военные новости

Россия сняла введенный ею мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), терпение Кремля закончилось.

Ракета "Орешник"
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Ракета "Орешник"

Провокации США обнулили терпение Путина

Мораторий действовал шесть лет после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году. При президенте США Дональде Трампе президент РФ Владимир Путин эту идею продвигал, при Трампе же он её и задвинул, что явно свидетельствует об охлаждении отношений.

Заявление МИД РФ об этом решении было сделано вчера после того, как РФ закрыла небо над Астраханской областью с 4 по 8 августа. Там расположен полигон "Капустин Яр" — единственная пока известная пусковая позиция баллистической ракеты средней дальности (БРСД) "Орешник", судя по удару "болванкой" по "Южмашу" в Днепропетровске.

А также оно было сделано после ядерной перепалки заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева с Трампом, в результате которой последний отправил две АПЛ в районы близкие к РФ. Медведев же после заявления МИД призвал в Telegram ждать "дальнейших шагов" от России по размещению РМСД в Европе.

То есть выход из моратория — это и есть официальный ответ Трампу на выдвижение АПЛ, как на провокацию.

Если американский президент продолжит "качать ситуацию", то Кремль, скорее всего, быстрее, чем запланировано, разместит "Орешники" в Белоруссии. Оттуда эта ракета может нанести первый обезоруживающий удар по ядерным объектам Франции и Британии, который достигнет цели через 8-10 минут. С "Капустина Яра" подлётное время — около 20 минут.

МИД РФ в своём заявлении напомнил о безуспешных попытках Москвы договориться по сохранению ДРСМД и привёл примеры размещения США таких ракет в Европе, включая испытания и учения с системами "Тайфун" с "Томагавками", "Дарк Игл" и "Хаймарс".

Берлин ведёт Европу к ядерной войне

Отмена моратория — это тревожный сигнал Европе, которая должна решить, хочет ли она и дальше быть игрушкой в руках США или, наконец, пойти своим путём. Особая ответственность лежит на Берлине. Вместо того чтобы стремиться к деэскалации на континенте, немцы решили разместить у себя установки "Тайфун" и " Дарк Игл", начиная со следующего года.

Отмена моратория — это также предупреждение Германии о недопустимости поставок дальнобойных "Таурусов" ВСУ. Путин предупредил ранее, что Москва может использовать "Орешник" против союзников Украины по НАТО, которые позволили Киеву использовать свои ракеты большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Берлин мог бы вырваться из-под американского влияния и определить собственные интересы безопасности. Новый Договор о РСМД с участием всех заинтересованных сторон был бы возможен при наличии политической воли. Но это потребовало бы признания того, что безопасность в Европе возможна только с Россией, а не против неё.

Пока этого не желания не видно, Запад продолжает действовать в парадигме победителя в холодной войне, не понимая, что Россия "сосредоточилась", и "у неё нет горизонтов".

ДРСМД — соглашение между СССР и США, подписанное 8 декабря 1987 года. Его целью было устранение целого класса ядерных и неядерных ракет наземного базирования с дальностью действия от 500 до 5500 км, чтобы уменьшить риски ядерной войны.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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