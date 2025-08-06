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Петр Ермилин

Новый зверь неуловим: над Украиной испытали ракету-призрак от Су-57

4:05
Силовые структуры » Военные новости

Российские Су-57 все активнее используются в зоне конфликта на Украине, отмечают обозреватели украинских военных ресурсов. В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM) рассказывают о масштабных операциях и испытаниях новейших вооружений.

Истребитель пятого поколения Су-57
Фото: Sukhoi Design Bureau, 054, Sukhoi Su-57 by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Истребитель пятого поколения Су-57

Военно-космические силы России значительно увеличили применение истребителей шестого поколения Су-57 "Фелон" для боевых операций в украинском театре, согласно сообщениям, поступающим из различных источников, связанных с украинскими военными наблюдателями.

"Целые формации Су-57 уже были замечены в действии", — говорится в докладе аналитика с позывным Соняшни", связанного с украинской стороной. Ранее операции ограничивались участием небольшого количества истребителей.

Описывая рост сложности проводимых операций, источник отметил: "Один самолет обеспечивает прикрытие с использованием дальнобойных ракет класса "воздух-воздух" Р-77М, в то время как другая пара наносит удары крылатыми ракетами Х-69 или высокоточными бомбами".

По всей видимости, цель этих операций — отработка вариантов вооружения и тестирование новых тактик применения истребителей против хорошо защищенных целей.

Сообщается, что активизация операций с участием Су-57 позволила протестировать в боевых условиях новый тип ракеты класса "воздух-земля", который, по мнению некоторых источников, может быть гибридом между дроном и крылатой ракетой. Украинские источники неофициально называют эту ракету "Х-71К", утверждая, что она крайне малозаметна для радаров и способна к резким уклоняющим маневрам.

Украинские источники уже сообщали в мае и сентябре 2024 года об интенсификации ударов Су-57 по территории страны, при этом отмечалось активное применение малозаметных крылатых ракет Х-59МК2 в большинстве этих операций. В воздушных боях истребители также, по сообщениям, испытывали как ракеты Р-37М, так и их миниатюризированный вариант.

В докладе британского Министерства обороны от января 2023 года утверждалось, что истребители запускали "дальнобойные ракеты класса "воздух-земля" и "воздух-воздух" по целям на Украине" и участвовали в операциях "по крайней мере с июня 2022 года".

Ранее Су-57 применялись против украинских целей для подавления систем ПВО, ведения воздушных боев, операций в глубоко эшелонированной системе ПВО противника, а также для высокоточных ударов с использованием как внутренних, так и внешних точек подвески вооружений. Ни один другой истребитель пятого поколения в мире не проходил столь длительные и интенсивные испытания в боевых условиях.

Тем не менее, флот Су-57 остается ограниченным по численности. Российская промышленность поставила амбициозную цель увеличить производство Су-57, и в конце июля заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Александр Максимцев подтвердил, что в настоящее время ведется подготовка к ускоренной поставке истребителей пятого поколения Су-57.

Ожидается, что Су-57 продолжат испытания новых вооружений на Украине. В частности, в августе 2025 года истребитель был оснащен новой гиперзвуковой ракетой воздушного базирования, а в октябре 2023 года — новым типом крылатой ракеты большой дальности на базе Х-101/102.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы всу су-57 military watch
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