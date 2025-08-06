Подводный дракон КНР: новая китайская субмарина напугала Запад

3:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Китай впервые показал патрулирование своей ядерной подводной лодки класса Type 094, сопровожденное заявлением о готовности нанести удар. Об этом сообщили журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM), анализируя последствия демонстрации для баланса сил.

Фото: ID:DNSC8506050 by Service Depicted: Navy Camera Operator: PHCS R. L. LAWSON, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Атомная подводная лодка USS Plunger

Государственные СМИ Китая опубликовали редкие кадры с участием новой атомной подводной лодки с баллистическими ракетами класса Type 094, выходящей в дальний патруль. В трансляции прозвучало заявление одного из членов экипажа, пообещавшего без колебаний запустить ядерные ракеты корабля, если поступит приказ.

Лодка вышла с военно-морской базы Лонгпо — мощно укрепленного подземного комплекса на острове Хайнань, в районе которого недавно были размещены истребители пятого поколения J-20, предположительно для усиления обороны объекта. Эти кадры стали первым известным случаем, когда китайские государственные СМИ публично подтвердили активное развертывание подлодок данного класса.

Хотя Китай и стал мировым лидером в ряде направлений военных технологий, его флот современных стратегических подводных ракетоносцев остаётся небольшим — по оценкам, насчитывает около четырёх единиц. Тем не менее, подлодки Type 094 стали значительным шагом вперёд в плане возможностей, практически устранив технологическое отставание от американского и российского флотов.

Новые технические характеристики Type 094 были раскрыты в ходе Дня открытых дверей ВМС 23 апреля. Подтверждено, что максимальная скорость под водой достигает 30 узлов, а рабочая глубина — 400 метров. Эти показатели значительно превышают прежние оценки — 20 узлов и 300 метров соответственно. Недавняя интеграция баллистических ракет JL-3 существенно усилила ударный потенциал кораблей — каждая подлодка может нести до двенадцати таких ракет, хотя остаётся неясным, насколько широко эти ракеты были внедрены на остальные единицы флота.

Ожидается, что китайский флот подводных ракетоносцев будет значительно расширен в течение следующего десятилетия, поскольку страна продолжает наращивать свой ядерный арсенал в ответ на обострение отношений с государствами Запада. Также готовится к вводу в строй преемник Type 094 — субмарина с более высоким уровнем автоматизации, большей огневой мощью и рядом революционных технологий снижения шумности. Если Type 094 позволила сократить разрыв с ведущими зарубежными образцами, то её преемник, по прогнозам, обеспечит Пекину технологическое преимущество над многими соперниками в сфере ядерных подводных сил.