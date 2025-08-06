Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Подводный дракон КНР: новая китайская субмарина напугала Запад

3:00
Силовые структуры » Военные новости

Китай впервые показал патрулирование своей ядерной подводной лодки класса Type 094, сопровожденное заявлением о готовности нанести удар. Об этом сообщили журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM), анализируя последствия демонстрации для баланса сил.

Атомная подводная лодка USS Plunger
Фото: ID:DNSC8506050 by Service Depicted: Navy Camera Operator: PHCS R. L. LAWSON, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Атомная подводная лодка USS Plunger

Государственные СМИ Китая опубликовали редкие кадры с участием новой атомной подводной лодки с баллистическими ракетами класса Type 094, выходящей в дальний патруль. В трансляции прозвучало заявление одного из членов экипажа, пообещавшего без колебаний запустить ядерные ракеты корабля, если поступит приказ.

Лодка вышла с военно-морской базы Лонгпо — мощно укрепленного подземного комплекса на острове Хайнань, в районе которого недавно были размещены истребители пятого поколения J-20, предположительно для усиления обороны объекта. Эти кадры стали первым известным случаем, когда китайские государственные СМИ публично подтвердили активное развертывание подлодок данного класса.

Хотя Китай и стал мировым лидером в ряде направлений военных технологий, его флот современных стратегических подводных ракетоносцев остаётся небольшим — по оценкам, насчитывает около четырёх единиц. Тем не менее, подлодки Type 094 стали значительным шагом вперёд в плане возможностей, практически устранив технологическое отставание от американского и российского флотов.

Новые технические характеристики Type 094 были раскрыты в ходе Дня открытых дверей ВМС 23 апреля. Подтверждено, что максимальная скорость под водой достигает 30 узлов, а рабочая глубина — 400 метров. Эти показатели значительно превышают прежние оценки — 20 узлов и 300 метров соответственно. Недавняя интеграция баллистических ракет JL-3 существенно усилила ударный потенциал кораблей — каждая подлодка может нести до двенадцати таких ракет, хотя остаётся неясным, насколько широко эти ракеты были внедрены на остальные единицы флота.

Ожидается, что китайский флот подводных ракетоносцев будет значительно расширен в течение следующего десятилетия, поскольку страна продолжает наращивать свой ядерный арсенал в ответ на обострение отношений с государствами Запада. Также готовится к вводу в строй преемник Type 094 — субмарина с более высоким уровнем автоматизации, большей огневой мощью и рядом революционных технологий снижения шумности. Если Type 094 позволила сократить разрыв с ведущими зарубежными образцами, то её преемник, по прогнозам, обеспечит Пекину технологическое преимущество над многими соперниками в сфере ядерных подводных сил.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы китай military watch magazine
Новости Все >
Власти Гагаузии приняли резолюцию после приговора Гуцул
New York Post: соцсети влияют на гастрономические привычки поколения Z
Настя Ивлеева похвасталась тем, что её муж существенно выше её
В Йемене и Сомали обнаружен новый род пауков-птицеедов Satyrex — данные биологов
Заряжать гаджет в метро Питера не разрешат, а с выключенным телефоном в поезд не пустят
Для кухонных фасадов рекомендуются ручки с каплевидным профилем, говорят дизайнеры
Генетика определяет рельеф пресса — данные спортивной физиологии
Политолог объяснил действия стран Запада против России
Кулинары назвали причины потери сочности куриного филе: повторная заморозка и длительное хранение
Как изменится жизнь россиян в августе: приняты новые законы
Сейчас читают
Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Новости спорта
Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов Аудио 
Учёные создали прочный биоразлагаемый материал для замены пластика
Наука и техника
Учёные создали прочный биоразлагаемый материал для замены пластика Аудио 
Ветеринары предупредили об опасности пластиковых мисок для кошек
Домашние животные
Ветеринары предупредили об опасности пластиковых мисок для кошек Аудио 
Популярное
325 миллионов лет спустя: в крупнейшей пещере мира найдены останки доисторических морских чудовищ

В Мамонтовой пещере обнаружены окаменелости двух древних акул, возраст которых составляет 325 миллионов лет, открывающие новые горизонты в изучении экосистем.

В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей
Универсальный, прочный, гибкий: один материал для упаковки, одежды и даже для электроники
Новый президент Польши будет дестабилизировать Украину Любовь Степушова Какие домашние средства снимают зуд от укусов комаров — советы врачей Игорь Буккер Сделка Трампа и Европы на 1,35 триллиона: кто выиграет, а кто проиграет Юрий Бочаров
Шокирующее заявление психолога о Диброве: зачем ему тест на отцовство?
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Последние материалы
Садоводы используют аспирин для укрепления рассады и защиты от болезней
Корейские туристы убрали мусор в центре Туниса — соцсети вызвали обсуждение
Миграция сардин в Южной Африке достигает 7 километров в длину
Ошибки, которые мешают похудеть: избегаем их, чтобы достичь цели
Эксперт Карпычева объяснила, как получить максимум от вклада
Макияж с помощью пальцев и спонжей заменяет полный набор кистей — лайфхаки визажистов
Охранник не пустил Дженнифер Лопес в магазин в Стамбуле
Самарские инженеры испытали прототип экраноплана ОРОС-1 для малых населённых пунктов
Брайен спрогнозировал для Украины грузинский сценарий окончания конфликта
Спецпредставитель США Уиткофф посетил ресторан "Восход" перед встречей с Путиным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.