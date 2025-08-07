США вооружают Тайвань ИИ-дронами: Пекин в бешенстве

Армия Тайваня получила от США первые дроны-камикадзе Altius-600M, отмечают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о возможностях этих дронов и военном значении поставки.

Армия Китайской Республики получила первую партию барражирующих боеприпасов Altius-600M от Соединенных Штатов. Министр национальной обороны Чю Куо-чен встретился в Тайбэе с основателем компании-производителя Anduril Industries — Палмером Лаки. Чю отметил, что поставленные дроны обеспечивают немедленные боевые возможности и усилят ударный и оборонительный потенциал сухопутных войск Китайской Республики.

Поставка состоялась 4 августа — всего через несколько дней после того, как Anduril Industries подписала меморандум о взаимопонимании о прямом сотрудничестве с ведущим оборонным научным институтом Тайваня — Национальным институтом науки и технологий Чжуншань. Соглашение охватывает сотрудничество в таких сферах, как автономные системы и платформа командования и управления Lattice с поддержкой искусственного интеллекта.

Основанная в 2017 году бывшими представителями оборонного ведомства США, компания Anduril Industries специализируется на разработке решений в сфере ИИ и робототехники для Пентагона и, как ожидается, значительно расширит взаимодействие с Вооруженными силами Китайской Республики.

Altius-600M — это барражирующий боеприпас с расширенными возможностями для выполнения различных миссий. Он сочетает в себе сверхлегкий корпус массой всего 12 килограммов, благодаря чему является переносимым пехотой, с возможностью находиться в воздухе до четырех часов и поражать цели на расстоянии до 400 километров. Такой радиус действия позволяет наносить удары по целям на материковом Китае — что особенно важно, учитывая продолжающееся состояние гражданской войны между правительством Китайской Республики в Тайбэе и правительством Китайской Народной Республики в Пекине.

Хотя обе стороны претендуют на статус единственно законного китайского государства, США, ООН и подавляющее большинство стран мира признают только Пекин. Тем не менее, США и страны Запада оказывают активную поддержку Тайваню. Поставка Altius-600M — одно из проявлений этой поддержки.

Значимость одноразовых дронов была особенно ярко продемонстрирована в ходе российско-украинского конфликта. Их эффективность побудила Россию вложиться в создание крупномасштабного производства, в результате чего она стала мировым лидером по выпуску подобных систем.

При этом западные официальные лица выражают разочарование в связи с тем, что производство одноразовых дронов в странах Запада остается ограниченным по масштабу и значительно менее рентабельным. Зависимость вооруженных сил Тайваня исключительно от западных поставщиков остается серьезным недостатком в попытках нарастить потенциал БПЛА при ограниченном военном бюджете.

В то же время Народно-освободительная армия Китая добилась мирового лидерства в технологиях дронов и борьбы с ними — включая лазерное оружие против БПЛА. На этом фоне эффективность относительно скромного парка дронов, который Тайвань сможет закупить, вызывает вопросы.