Электромагнитный зверь рвется в бой: как Китай обошел США в технологиях морской авиации

Новый китайский суперносец "Фуцзянь" выходит на финишную прямую перед поступлением в боевой состав, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, они рассказывают о начале испытаний электромагнитной катапульты и технологическом рывке китайского флота.

Недавно выпущенный документальный фильм китайских государственных СМИ подтвердил, что первый китайский суперносец "Фуцзянь" (Fujian) находится на завершающей стадии перед вводом в эксплуатацию и приступил к испытаниям своей электромагнитной катапультной системы запуска авиации.

В фильме впервые показаны кадры запуска самолетов с катапульты на борту авианосца, а члены экипажа и инженеры называют это важнейшим моментом в процессе разработки. Интервьюируемые подчеркивают, что переход от имитационных запусков к реальным запускам в условиях открытого моря стал ключевой вехой в процессе испытаний.

Командир Тянь Вэй из авиационного управления "Фуцзянь" отметил в фильме, что ведется работа по обеспечению плавного перехода от трамплинной системы запуска к катапультной, с целью максимально ускорить боевую готовность новых технологий. Это может свидетельствовать о том, что летчики и экипажи с опытом службы на двух предыдущих китайских авианосцах уже начали переход на "Фуцзянь".

Этот авианосец водоизмещением 85 000 тонн станет первым со времен Второй мировой войны, кто сможет бросить вызов самым мощным авианосцам ВМС США. Остается неясным, будет ли построено больше кораблей такого же типа, или будущие китайские авианосцы станут еще крупнее и получат ядерную силовую установку для увеличения дальности. При этом применение обычной энергетической установки на "Фуцзянь" считается более чем достаточным для операций в Тихом океане, позволяя значительно снизить эксплуатационные расходы и упростить обслуживание, одновременно повышая коэффициент боевой готовности.

Авианосец "Фуцзянь" был построен на верфи Цзяннань, спущен на воду в июне 2022 года и начал ходовые испытания в мае 2024 года. В июне 2025 года было подтверждено начало восьмых по счету испытаний, в ходе которых, как предполагается, впервые проводились запуски самолетов с использованием катапульты. Интеграция электромагнитной катапультной системы и гигантские размеры корабля выводят его в один ряд с авианосцами класса Gerald Ford ВМС США.

Первый корабль этого класса — USS Gerald Ford — вышел в первое боевое плавание в октябре 2022 года после многолетних задержек. Электромагнитная катапульта обеспечивает самолетам значительно большую энергию на старте по сравнению с альтернативными системами, что позволяет поднимать в воздух более тяжелые машины, включая истребители с увеличенной боевой нагрузкой и топливом, а также самолеты поддержки, такие как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-600 (AEW&C).

Хотя флот авианосцев Китая по-прежнему уступает американскому с большим отрывом, силы Великобритании, России, Индии и Франции находятся в значительно более стесненных условиях. Разрыв между возможностями китайского и американского флотов все еще велик, однако китайский флот, как ожидается, будет получать все больше преимуществ. Уже сегодня эсминцы сопровождения китайских авианосцев гораздо современнее и эффективнее, чем у США, и опережают их по внедрению гиперзвуковых ракет на несколько лет. Истребители J-15B и J-35, а также самолеты радиоэлектронной борьбы J-15D, базирующиеся на китайских авианосцах, также заметно крупнее и имеют большую дальность действия, чем американские аналоги — F-18E/F, F-35C и E/A-18G.

Китай, по всей видимости, опережает США на несколько лет в создании истребителей шестого поколения и может опередить более чем на десятилетие в разработке палубной версии подобного самолета, в связи с масштабными сокращениями американской программы по созданию таких машин. Это может обеспечить "Фуцзянь" и будущим китайским суперносцам явное преимущество над американскими аналогами.