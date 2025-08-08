Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО

3:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Су-35С российских ВКС вновь задействован для прикрытия авиаударов по объектам украинской армии, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О характеристиках его применения и о расширении производства истребителя авторы рассказывают в своём новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: flickr.com by Артем Катранжи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Су-35

Военно-воздушные силы России задействовали истребитель завоевания превосходства в воздухе Су-35 для прикрытия бомбардировщиков и штурмовой авиации во время серии авиаударов по военным объектам и технике украинской армии.

Министерство обороны России сообщило о ходе операции: "Экипаж многофункционального сверхманевренного истребителя Су-35С с управляемым вектором тяги ВКС России выполнил боевую задачу по обеспечению действий группировки войск "Юг" в зоне проведения специальной военной операции. Полет по тревоге был направлен на прикрытие в установленном районе действий бомбардировочной и штурмовой авиации, а также армейской авиации, наносящей удары по военным объектам и технике украинской армии".

Также было указано, что российские тактические истребители могут выполнять вылеты в любое время и при любых погодных условиях с применением различных авиационных средств поражения.

Су-35 применяется в ходе конфликта на Украине для выполнения широкого круга задач — от подавления и уничтожения ПВО до воздушных боев и сопровождения других самолетов. С начала конфликта, с февраля 2022 года, Су-35 играет ключевую роль в воздушных операциях. Одним из наиболее заметных успехов стало уничтожение четырех истребителей Су-27 ВВС Украины 5 марта 2022 года в районе города Житомир. В дальнейшем были зафиксированы новые победы над Су-27, МиГ-29, ударными Су-24М и Су-25, вертолетами Ми-8 и различными типами беспилотников.

Производство Су-35 осуществляется на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре. В мае стало известно, что мощности по его выпуску расширяются. Это решение, как предполагается, связано как с ожидаемыми крупными зарубежными заказами, так и с планами по наращиванию численности парка российских истребителей.

Украинские источники и международные аналитики неоднократно подчеркивали, что Су-35 обеспечивает ВКС РФ явное превосходство в воздухе над истребителями Mirage 2000, F-16 и Су-27, стоящими на вооружении украинских ВВС.

Представитель украинских ВВС Юрий Игнат в марте заявил: "Модификации, которые есть у Украины, не могут конкурировать один на один в воздушном бою. Нам нужен комплексный подход, так как Су-35 — это относительно новый самолет... Это включает в себя наземную ПВО, системы радиоэлектронной борьбы и, в идеале, воздушный радар. Также крайне важны бортовые радары на наших самолетах и ракеты класса "воздух-воздух"".

В последнюю неделю июля было подтверждено, что Су-35 получил новую ракету класса "воздух-воздух" Р-77М, которая существенно расширила его возможности в воздушном бою и закрыла одно из ключевых отставаний от китайских и американских аналогов.