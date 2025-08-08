Армия США заряжает лазеры: Пентагон меняет стратегию защиты с помощью света

Армия США активно развивает технологии направленного энергетического оружия, рассчитывая применить их в системах ПРО. Об этом сообщил руководитель Технического центра командования космической и противоракетной обороны Кит Крапелс, чьи слова приводит американский онлайн-журнал Breaking Defense (BD). Перевод соответствующего материала публикует Pravda.Ru.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Григорьев Яков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ лазерная лаборатория

Армия США в последние годы активно наращивает усилия в сфере направленного энергетического оружия и рассматривает возможность его применения в более широкой системе противоракетной обороны, сообщил высокопоставленный представитель ведомства.

"Мы можем вносить вклад с помощью некинетических эффектов, — заявил Кит Крапелс, глава Технического центра командования космической и противоракетной обороны армии США на симпозиуме по космической и противоракетной обороне, — Технологии лазерного направленного энергетического оружия на данный момент уже достаточно зрелые [...] Нам просто нужно дотащить их до финиша [...] и начать серийное производство".

Крапелс не уточнил, в рамках какой инициативы может использоваться эта технология, однако он выступал на панельной дискуссии, посвященной системам ПРО и космической обороны следующего поколения. Логично предположить, что речь может идти о громко заявленной программе "Золотой купол" администрации Трампа, однако Пентагон запретил обсуждать эту программу на симпозиуме, как ранее уже сообщал Breaking Defense.

Крапелс пояснил, что исследователи Технического центра армии являются "владельцами научных и технических разработок в сфере направленного энергетического оружия и систем радиоэлектронной борьбы, предназначенных для противодействия использованию космоса противником".

На сегодняшний день работа над направленным энергетическим оружием включает испытания нескольких прототипов, включая систему Directed Energy Maneuver Short-Range Air Defense (DE M-SHORAD).

Хотя эта конфигурация оказалась не слишком подходящей для условий полевых операций, Офис перспективных возможностей и критических технологий (RCCTO) теперь ведет разработку постоянной программы высокоэнергетических лазеров — Enduring High Energy Laser. В случае выделения средств в 2026 финансовом году планируется переход к закупке новой системы вооружения, сообщил глава RCCTO генерал-лейтенант Роберт Рэш в среду на том же симпозиуме.

По его словам, команда RCCTO по направленному энергетическому оружию "продолжает работу над различными технологиями — от 10-киловаттных паллетных лазеров Iron, до 20-30 киловаттных систем, установленных на боевых машинах пехоты и JLTV, далее до 50-киловаттной средней SHORAD, и даже до 300-киловаттных лазеров, а также технологий высокомощных СВЧ-излучателей".

"Мы уже создали прототипы во всех этих направлениях. Мы их испытали на полигонах и с помощью наших измерительных комплексов. А потом, по просьбе командования, мы сделали то, чего не ожидали: мы погрузили их в самолеты, отправили в зону боевых действий и проверили, как они реально работают — поставили их на передовую", — рассказал Рэш.

Крапелс отметил, что одной из актуальных проблем в области направленного энергетического оружия является отсутствие "развитой производственной базы. Нам не хватает инженерных специалистов... В отличие от радио, связи или радаров, у нас пока нет инженерной базы для лазерных систем".

Что касается высокомощного микроволнового оружия, то оно, по его словам, еще не готово к боевому применению.