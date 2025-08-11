Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Когда старое оружие бьет сильнее нового: история триумфа российской Р-77

4:40
Силовые структуры » Военные новости

Ракета российского производства Р-77 сбила транспортный самолет ВВС ОАЭ с десятками военных и офицером высокого ранга, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О деталях удара и значении этой атаки авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Ракета Р-77-1
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by wikimedia
Ракета Р-77-1

Наиболее массово применяемая в России категория активных радарных управляемых ракет "воздух-воздух" достигла самой ценной цели за всю историю эксплуатации, продолжавшуюся более трех десятилетий. По сообщениям суданских источников, ракета была использована для поражения транспортного самолета ВВС Объединенных Арабских Эмиратов в районе аэропорта Ньяла на юге региона Дарфур. Ранее суданские источники сообщали лишь о том, что была проведена высокоточная атака "воздух-воздух", что вызвало предположения о том, что один из находящихся на вооружении страны истребителей МиГ-29С, закупленных в 2000-х годах, мог нанести этот удар.

ВВС Судана стали вторыми в Африке после ВВС Алжира, кто получил ракеты Р-77, что обеспечило их МиГ-29 явное преимущество над истребительными подразделениями соседних государств, таких как Египет и Эфиопия, которые продолжали оснащать свои самолеты полуактивными радарными ракетами времен холодной войны. Р-77 является прямым аналогом американской AIM-120, обеспечивая режим "выстрелил и забыл", при котором ракете не требуется постоянное наведение с самолета-носителя для поражения цели, что делает ее значительно более гибкой.

Р-77 широко экспортировалась с 1990-х годов в Алжир, Судан, Йемен, Сирию, Индию и Китай, но в значительных количествах не закупалась для нужд российских ВВС из-за острого дефицита финансирования. Министерство обороны России начало закупки усовершенствованного варианта Р-77-1 в середине 2010-х годов, когда конструкции ракеты было уже более двух десятилетий, и она значительно уступала по характеристикам самым современным американским и китайским аналогам — AIM-120D и PL-15 соответственно. Более современный вариант Р-77М, поступивший на вооружение в начале–середине 2020-х годов, обеспечил значительно более высокие возможности для ведения интенсивных воздушных боев.

Ранее сообщалось, что ВВС Судана планировали снять МиГ-29 с вооружения в начале–середине 2020-х годов и закупить китайские истребители J-10C с ракетами "воздух-воздух" PL-15 для их замены. Однако поддержанный Западом переворот в апреле 2019 года привел к резкому ухудшению отношений с Китаем и серьезному экономическому спаду в последующие годы, что в итоге вылилось в начало восстания в апреле 2023 года, поддержанного Объединенными Арабскими Эмиратами и рядом европейских государств. В этих условиях ВВС Судана вынуждены эксплуатировать МиГ-29 дольше, чем планировалось.

Транспортный самолет, сбитый суданским МиГ-29, перевозил более 40 колумбийских военных контрактников и как минимум одного старшего офицера армии ОАЭ, а также технических специалистов ВС ОАЭ для обслуживания сложного вооружения, поставляемого мятежникам, воюющим против суданского государства. Состав находившихся на борту и габариты самолета, необходимые для их перевозки, делают этот случай самым ценным поражением в истории Р-77.

Р-77 активно применяется в ходе конфликта на Украине, где, по сообщениям, российские истребители пятого поколения Су-57 используют усовершенствованную Р-77М в рамках все более значительного участия этого типа самолетов в боевых действиях. Однако случаев поражения столь значимых целей до этого не отмечалось. В остальном Р-77 в бою применялась ограниченно, за исключением неподтвержденных сообщений об эпизодическом использовании индийскими ВВС против пакистанских целей.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
