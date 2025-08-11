Сбит на взлете: репутации F-35 нанесен очередной удар

Британский F-35B совершил аварийную посадку в Японии, пишет американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM). О том, как серия подобных инцидентов подрывает репутацию самолета и его экспортные перспективы, авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

F-35

Британский истребитель F-35B Королевских военно-воздушных сил совершил аварийную посадку в аэропорту Кагосима на юге Японии 9 августа. Министерство обороны Японии подтвердило, что самолет сел из-за "неисправности" и что он действовал с британского авианосца HMS Prince of Wales, испытывающего проблемы.

Инцидент произошел вскоре после вынужденной посадки британского F-35B в аэропорту Тируванантапурам на юге Индии 14 июня. Тогда самолет был выведен из эксплуатации на 39 дней, а попытки восстановить его летную годность не увенчались успехом. Эти два происшествия вызвали значительную негативную реакцию в прессе в адрес F-35, который уже более десяти лет критикуют за недостаточную надежность и низкий уровень готовности. Длительная стоянка самолета в Индии вызвала насмешки у пользователей сети и местных СМИ и, как считалось, еще сильнее подорвала привлекательность истребителя в то время, когда США активизировали усилия по его продвижению в этой стране.

В конце июля сообщалось, что индийское правительство проинформировало американских официальных лиц об отсутствии интереса к закупке истребителя F-35. После ухудшения отношений между Вашингтоном и Дели Министерство обороны Индии отменило планы приобретения американских противолодочных самолетов P-8I.

Пока остается неясным, будут ли проблемные развертывания F-35 британскими вооруженными силами рассматриваться как результат недостатков в их эксплуатации, или же это свидетельствует о недостатках самого самолета. Серьезные вопросы возникли в отношении уровня подготовки британских пилотов и технического персонала по эксплуатации F-35, особенно после того, как один из истребителей упал в Средиземное море в ноябре 2021 года.

Сомнения в надежности F-35 могут подорвать перспективы его дальнейшего экспорта, включая Японию, где, по сообщениям, рассматриваются новые заказы. В отличие от Индии, которая продолжает сохранять геополитическую нейтральность, Япония, находящаяся в орбите западного влияния, не рассматривает возможности закупки альтернативных, не западных моделей истребителей.