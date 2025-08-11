Калитка в Донбасс: российская армия прорвалась в Золотой Колодезь

Сводка с фронта: оборона ВСУ у Красноармейска прорвана, калитка в сердце Донбасса открыта

ВС РФ неожиданно для противника глубоко прорвали фронт к северу от Красноармейска в общем направлении на Доброполье. ДРГ замечены в населённом пункте Золотой Колодезь — "калитке" в Донбасс.

Фото: Яндекс-карты by Pravda.Ru Схема наступления ВС РФ на добропольском и константиновском направлениях

ВС РФ прорвали фронт к северу от Красноармейска

Продвижение ВС РФ на добропольском направлении достигло 10 км за несколько дней, по данным украинского паблика DeepState. Украинский аналитик Константин Машовец пишет в Telegram, что ВС РФ продвигаются по направлению Новоторецкое -Кучеров Яр, одновременно охватывая красноармейскую агломерацию с севера и северо-востока. По его мнению, дальнейшее продвижение противника на север способно резко ухудшить перспективы обороны не только собственно Доброполья и Красноармейска, но и Дружковки и Константиновки.

Российские военные паблики сообщают, что передовые части, сделав рывок в 12 км на север, дошли до села Золотой Колодезь, что позволит физически перерезать трассу Доброполье-Краматорск и заметно осложнит ситуацию для ВСУ на всём константиновском направлении (см. схему).

Тelegram-канал 46 бригады ВСУ "Резерв ставки" пишет, что Золотой Колодезь -это "незапертая калитка Донбасса"

"Именно здесь, сквозь сумеречную тишину полей и перелесков, российские группы по две — три фигуры пробрались к линии, которой ещё недавно придавали почти мифическое значение — "Новый Донбасс". Она считалась последним серьезным препятствием перед сердцем Донбасса, а дальше — перед всей центральной Украиной", — поэтически пишут авторы.

Они считают, что русские мыслят иначе, "чем мы все надеялись", и не остановятся на Красноармейске, а "уже сейчас угрожают разорвать фронт между Покровском и Константиновкой", превратив Краматорск и Славянск в изолированные гарнизоны, а снабжение — в рискованное дело под ударами дронов и мин. И "завтра это может стать причиной стратегической катастрофы".

Под самой Константиновкой продвижение идёт ежедневно. После освобождения Александро-Шульгина до окраин Константиновки осталось 5 км. Российские военные прорываются к населённом пункту Степановка (см. схему). Её освобождение позволит взять под контроль высоты и наступать с опорой на них дальше — на север. Это поставит под серьёзную угрозу пути снабжения ВСУ между Дружковкой и Константиновкой.

Российские военнные блогеры торжествуют по поводу окружения ВСУ южнее водохранилища Клебан-Бык (см. схему). ВС РФ освободили Яблоновку и продвинулись до реки Бычок, протекающей западнее водохранилища. А главное — перерезали дорогу Н-20, которая ведёт с юга от Донецка на Константиновку. Поэтому если ВСУ будут прорываться, то по просёлкам.

Успехи ВС РФ на других направлениях

Также россияне снова продвинулись в Серебрянском лесничестве под Северском. Машовец сообщает, что ВС РФ "весьма близки к полной ликвидации плацдарма ВСУ по северному берегу реки Северский Донец". А после взятия Торского ВСУ, в течение ближайшего времени, будут, по его словам, "вынуждены оставить свои позиции в Серебрянском лесничестве и отойти за реку Чёрный Жеребец".

ВС РФ освободили на прошедшей неделе село Январское на территории Днепропетровской области, это уже третье село в области после Дачного и Малиевки.

В Купянске железнодорожная станция Коптах перешла под контроль РФ после зачистки Московки к западу от города. Бои продолжаются в черте в городе, а дорога Купянск-Осиново-Грушевка теперь под огнем ВС РФ. Машовец считает, что ситуация на Купянском направлении выглядит "достаточно угрожающе" для ВСУ. По его словам, ВС РФ имеют "весьма значительные шансы, по крайней мере, зацепиться за сам город и парализовать материально-техническое обеспечение ВСУ, которые обороняются не только в самом городе, но и восточнее него — на плацдарме".