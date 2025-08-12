Российский С-400 спас репутацию ВВС Индии после провала Rafale

Главком ВВС Индии Амар Прит Сингх впервые рассказал о роли российских С-400 в боях с Пакистаном, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы описывают рекордную дальность поражения целей и влияние этой системы на ход конфликта.

Су-30МКИ и С-400

Главнокомандующий ВВС Индии маршал авиации Амар Прит Сингх впервые подробно рассказал о действиях индийской системы ПВО во время столкновений с ВВС Пакистана 7–10 мая, раскрыв новые детали о роли недавно приобретенного российского зенитного ракетного комплекса большой дальности С-400.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее подтвердил, что С-400 сыграл значительную роль в боевых действиях, заявив 13 мая о недавних столкновениях:

"Такие платформы, как С-400, придали стране беспрецедентную мощь".

Выделение премьер-министром С-400 для особой похвалы произошло после серьезного имиджевого удара по ВВС Индии, вызванного потерей от одного до четырех истребителей Rafale в боях с ВВС Пакистана. По сообщениям, эти французские самолеты были сбиты новыми китайскими истребителями J-10C, поступившими на вооружение Пакистана.

Закупка Rafale давно вызывала споры из-за ограниченных боевых возможностей и высокой стоимости — 240 миллионов долларов за единицу. Так как С-400 и Rafale стали самыми значительными закупками Индии в сфере ПВО за последнее десятилетие, акцент на успехах С-400 стал способом отвлечь критику от низкой эффективности Rafale, что привело к растущему скандалу.

Рассказывая о результатах применения С-400, маршал авиации Сингх отметил:

"Система С-400, которую мы недавно купили, стала переломным моментом... Дальность поражения этой системы не подпускала их самолеты на расстояние, с которого они могли бы применять свое дальнобойное высокоточное вооружение, например, планирующие бомбы".

Он добавил:

"Мы имеем как минимум пять подтвержденных поражений и один крупный самолет, который мог быть либо самолетом радиоэлектронной разведки, либо ДРЛО, уничтоженный на расстоянии около 300 км. Это самый дальний зафиксированный случай поражения цели с земли, о котором мы можем говорить".

Дальность в 300 километров подтверждает давние предположения, что индийские С-400 оснащены новыми зенитными ракетами большой дальности 40Н6, обеспечивающими зону поражения до 400 километров и возможность ведения огня за пределами радиогоризонта. Наведение этих ракет может осуществляться по данным от передовых наземных РЛС или от крупных бортовых радаров, например, установленного на истребителях Су-30МКИ радара Н011М — одного из крупнейших, когда-либо интегрированных на истребитель.

После того как Министерство обороны Индии подтвердило, что рассматривает закупку истребителя Су-57, Россия в мае сделала беспрецедентное предложение предоставить полный доступ к исходному коду самолета в рамках крупной лицензии на его производство.

Этот истребитель мог бы эффективно дополнять С-400, обеспечивая воздушную разведку и целеуказание, что значительно повысило бы эффективность дальнобойных возможностей комплекса. Контраст между показателями Rafale и С-400, как ожидается, снизит интерес Индии к закупкам европейской техники. Ограничение партии Rafale до 36 единиц уже свидетельствовало о наличии серьезных сомнений в их боевых качествах и экономической целесообразности.

Приобретение С-400 вызвало предположения, что Индия в будущем может закупить и другие современные российские системы воздушного боя, включая новый комплекс С-500, способный поражать космические и стратегические цели на дальности до 600 километров.