Петр Ермилин

Крылатая смерть: как дрон Герань-2 превращает дороги Украины в смертельные ловушки

Российские Воздушно-космические силы начали использовать дроны "Герань-2" для сброса противотанковых мин ПТМ-3, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О новой тактике применения беспилотников и ее последствиях для украинской бронетехники авторы рассказывают в своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Российские Воздушно-космические силы начали использовать одноразовые беспилотники с летающим крылом "Герань-2" для сброса противотанковых мин PTM-3, которые размещаются в контейнерах под фюзеляжем аппарата.

Кадры с линии фронта показали, как два украинских транспортных средства были поражены минами, сброшенными с беспилотника. Возможность дистанционной установки мин с воздуха при помощи массово производимых и недорогих аппаратов открывает для России новые возможности в минной войне и может стать экономичным способом противодействия значительным бронетанковым силам Украины. Эти силы включают как тысячи танков и другой техники, доставшейся в наследство от СССР, так и сотни советских и западных машин, поставляемых из стран Запада.

С 2022 года производственные мощности российского оборонного сектора по выпуску дронов "Герань-2" значительно возросли. В мае журнал The Economist сообщил, что выпуск на основном предприятии — заводе "Алабуга" в Татарстане — вырос более чем в десять раз: с 300 аппаратов в месяц до более чем 100 в день.

Промышленность, по данным издания, движется к цели производить 500 "Герань-2" ежедневно. Увеличение объемов выпуска, как ожидается, приведет к расширению круга задач, в которых будут использоваться дроны, и минная война может стать лишь первым направлением.

Мина ПTM-3, используемая в этой тактике, отличается малыми размерами, что позволяет каждому "Герань-2" нести несколько штук. Она оснащена магнитным взрывателем, срабатывающим при прохождении техники над ней. Потери украинской бронетехники с начала боевых действий в феврале 2022 года были значительными. Танки Т-64, ранее составлявшие основу украинского парка, теперь играют меньшую роль из-за отсутствия пополнений, а постоянные поставки танков Т-72 и PT-91, особенно из Польши, стали ключевыми для поддержания численности. Высокие ожидания, возлагавшиеся на американские танки M1A1 Abrams, не оправдались: по состоянию на июль 2025 года, по оценкам, было уничтожено или захвачено 87 процентов поставленных Украине машин.

