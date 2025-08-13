Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Главный калибр неба: в США назвали самый мощный истребитель ВС РФ

Новая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34М поступила в Воздушно-космические силы России, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о темпах производства и боевых возможностях этих самолетов.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Beltyukov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Новая партия истребителей Су-34М была поставлена в Воздушно-космические силы России, при этом служба продолжает получать эти самолеты с резко возросшими в военное время темпами производства. Государственная Объединенная авиастроительная корпорация, организующая производство самолетов на предприятии в Новосибирске, подтвердила, что они прошли полный цикл заводских испытаний и тестов в различных режимах работы, прежде чем были перегнаны на неустановленный аэродром для начала активной службы.

"Объединенная авиастроительная корпорация поставила новые истребители-бомбардировщики Су-34 в Министерство обороны России. Самолеты пополнили парк оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил России. Самолеты произведены в рамках оборонного заказа на этот год", — говорится в сообщении.

Комментируя поставку, исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко отметил:

"Фронтовой бомбардировщик Су-34 давно зарекомендовал себя как лучший в своем классе. Возможности самолета позволяют пилотам успешно действовать в районах ведения боевых действий и применять как неуправляемые, так и управляемые авиационные боеприпасы. Самолет необходим в современных боевых условиях, а наши авиационные заводы увеличили темпы производства и обеспечивают бесперебойные поставки войскам".

Су-34 применяется чаще, чем любой другой тип истребителей, для поддержки текущих боевых действий на Украине, и часто наносит интенсивные удары по украинским и западным союзным силам, в том числе с использованием планирующих бомб ФАБ-3000 массой 3000 кг, боеприпасов с термобарическими боевыми частями и множеством других вооружений.

Самолеты применяются как для стратегических бомбардировок, так и для оказания непосредственной авиационной поддержки с применением высокоточного оружия. Новые тактические разведывательные контейнеры также позволили использовать эти самолеты для выполнения широкого спектра разведывательных задач в зоне конфликта.

Су-34 был разработан как усовершенствованная модификация советского истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-27, специализирующаяся на ударах по наземным целям, и примерно на 50 процентов тяжелее его, что делает его самым крупным и дальнобойным истребителем в серийном производстве в мире. Он проектировался с дальностью полета, сопоставимой со стратегическими бомбардировщиками такими, как H-6 и Ту-22М, и с особенно высокой грузоподъемностью для самолета истребительного класса.

Этот самолет закупается Вооруженными силами России в куда больших количествах, чем любой другой после СССР, при этом объемы производства с начала 2022 года более чем удвоились, достигнув оценочно 30 единиц в год. Из четырнадцати партий истребителей, поставленных по заказу Министерства обороны России в 2024 году, шесть были Су-34. Ожидается, что к началу 2030-х годов парк этих машин приблизится к 300 единицам, при этом самолет продолжит поэтапно модернизироваться.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
