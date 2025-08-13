Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Rafale против Су-35: Индонезия делает сомнительный выбор

Силовые структуры » Военные новости

ВВС Индонезии продемонстрировали первый истребитель Rafale в своей окраске, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О причинах выбора французского самолета вместо российского Су-35 и о спорах вокруг его характеристик авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Rafale
Фото: flickr.com by Dylan Agbagni (CC0), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Rafale

ВВС Индонезии опубликовали первый снимок истребителя Rafale в цветах национальной военной службы. Самолет с бортовым номером T-0301 несет эмблему 6-го авиакрыла, в составе которого 12-я истребительная эскадрилья станет первой, кто будет эксплуатировать эти боевые машины.

Ранее ВВС Индонезии планировали закупить российские Су-35С — значительно более крупные и дальнобойные самолеты с радарами, в три раза превышающими по размеру установленный на Rafale. Однако заказ, подписанный в феврале 2018 года, был заморожен из-за угроз США ввести экономические санкции. Rafale ранее конкурировал с российским Су-30 на тендерах в Алжире, Казахстане и Эфиопии, но не смог выиграть ни одного контракта, что связывают с меньшей восприимчивостью этих стран к западному давлению.

Контракт стоимостью 8,1 млрд долларов на поставку 42 истребителей Rafale был подписан 10 февраля 2022 года. Французское правительство продолжает активно продвигать дополнительные продажи, в том числе во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Индонезию в мае. Небольшие размеры истребительного парка Индонезии и большой объем заказа указывают на то, что ВВС, вероятно, заменят все американские F-16, а также российские Су-27 и Су-30 на Rafale. При этом Rafale — это легкий истребитель, близкий по массе к F-16. Вывод из эксплуатации Су-27 и Су-30 оставит Индонезию без дальнобойных самолетов для патрулирования обширной территории страны. Закупка Rafale вызвала споры, главным образом из-за стоимости около 193 млн долларов за единицу, а также из-за вопросов к его боевым характеристикам.

Помимо ограниченной дальности полета, небольшого размера радара и крайне консервативных летных характеристик, авионика Rafale также считается значительно отстающей от новейших китайских и американских истребителей, таких как F-18E/F, F-35, J-10C и J-20, несмотря на сопоставимую стоимость. В результате самолет не смог завоевать заказы от крупных европейских ВВС, которые стабильно предпочитали американский F-35, и неоднократно считался уступающим F-18E/F в аналогичных тендерах. Споры вокруг возможностей Rafale усилились после того, как в мае от одного до четырех самолетов этого типа, стоящих на вооружении ВВС Индии, были сбиты пакистанскими истребителями J-10C, развернутыми для их перехвата. Сочетание ограниченных возможностей и очень высокой цены стало причиной серьезной критики решения ВВС Индонезии сделать столь крупные вложения в эти закупки.

Темы евросоюз индонезия эммануэль макрон

