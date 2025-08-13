Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Российские БМП в Золотом Колодезе и проверка паспортов обозначили новые позиции ВС РФ

Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ
4:17
На третий день прорыва ВС РФ на север от Красноармейска стало ясно, что ключевой населённый пункт Золотой Колодезь находится под контролем ВС РФ.

ВС РФ зачистили ключевое село Золотой Колодезь

Telegram-канал "Добропілля info" приводит диалог из местного чата, где сообщается, что в Золотом Колодезе уже идёт проверка паспортов:

"Зашли 9 человек, попросили паспорта и телефоны, на следующий день отдали паспорта и один телефон, сказали, что можно уезжать, разрешили выкопать картошку. Воду в Доброполье разрешают качать".

Авторы канала не согласны с оценками властей, что это русские ДРГ: "Сегодня они гоняли на БМП по Золотому Колодезю. Это тоже ДРГ?"

Telegram-канал 46-й бригады ВСУ сообщает, что передовые группы россиян фиксируются в сёлах Петровка и Нововодяное, а это значит, что дорога на Дружковку и Краматорск перерезана.

Заместитель командира 3-й бригады ВСУ Максим Жорин пишет в соцсети, что ситуация на данном направлении неконтролируемая: "Россияне — не полные идиоты и видят, что есть успех, поэтому перебросят туда силы". По его словам, причиной российского прорыва стали

  • "слабая коммуникация между подразделениями,
  • неэффективное применение войск,
  • ложь на всех уровнях,
  • отсутствие адекватных решений".

На карте российского OSINT Telegram-канала Divgen видно, что за Золотым Колодезем нет украинских укреплений. И можно через Белозёрское заходить в тыл Доброполья — важного логистического и промышленного центра Донбасса. Канал подтверждает освобождение в прорыве на Золотой Колодезь населённых пунктов

  • Никаноровка,
  • Новое Шахово,
  • Вольное,
  • Кучеров Яр.

Красноармейск будет окружён через Гришино

Южнее, по его данным, отмечено расширение зоны контроля в центральной части Красного Лимана с заходом в Родинское с востока и севера, а также продвижение в направлении Шахова и Софиевки.

На южных окраинах Красноармейска, по данным украинского бойца "Мучного", ВС РФ контролируют большую часть населённого пункта Удачное, а также в черте города полностью — Первое Мая (Леонтовичи). "Мучной" считает, что если российская армия выполнит два манёвра:

  1. с запада на Гришино, перерезав трассу на Павлоград,
  2. и с севера — через Родинское также выйдет к Гришину, —

то "получится частичное или полное окружение города и он падёт без классического штурма".

Новая тактика ВС РФ — просачивание

Тактику, применённую в прорыве на Золотой Колодезь, российские военные паблики называют "просачиванием". Впереди идут штурмовые отряды с лёгким вооружением. Они обходят крупные опорники и уничтожают небольшие наблюдательные посты, их задача — перекрыть маршруты подвоза боекомплекта. Вслед за ними идут подразделения закрепления с более тяжёлым вооружением:

  • миномётами,
  • противотанковыми комплексами,
  • автоматическими гранатомётами.

Их задача — уничтожить те опорники, которые обошли штурмовики. Успех обеспечивает паника в рядах ВСУ, так как в тылу у них слышны звуки боёв. Если в населённых пунктах появляются БТР (как в Колодезе), то это уже развитие успеха на оперативную глубину.

Военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке считает, что ВС РФ очень своевременно прорвали фронт на Доброполье накануне саммита на Аляске, поэтому последствия в плане "обмена территориями" могут быть для Украины катастрофическими. Издание Politico со ссылкой на американского чиновника сообщает, что США перед предстоящими переговорами призвали Украину быть реалистичной и трезво оценивать нынешнюю ситуацию на фронте и боевые возможности ВСУ.

Если Зеленский не примет реалистичный сценарий и не зафиксирует убытки, то Украина будет воевать дальше, двигаясь к капитуляции совсем на других условиях.

Уточнения

Золото́й Коло́дезь (укр. Золотий Колодязь) — село на Украине, находится в Покровском районе Донецкой области. Входит в историческую Краматорскую землю. Население по переписи 2001 года составляет 910 человек.

