Российские БМП в Золотом Колодезе и проверка паспортов обозначили новые позиции ВС РФ

На третий день прорыва ВС РФ на север от Красноармейска стало ясно, что ключевой населённый пункт Золотой Колодезь находится под контролем ВС РФ.
Telegram-канал "Добропілля info" приводит диалог из местного чата, где сообщается, что в Золотом Колодезе уже идёт проверка паспортов:
"Зашли 9 человек, попросили паспорта и телефоны, на следующий день отдали паспорта и один телефон, сказали, что можно уезжать, разрешили выкопать картошку. Воду в Доброполье разрешают качать".
Авторы канала не согласны с оценками властей, что это русские ДРГ: "Сегодня они гоняли на БМП по Золотому Колодезю. Это тоже ДРГ?"
Telegram-канал 46-й бригады ВСУ сообщает, что передовые группы россиян фиксируются в сёлах Петровка и Нововодяное, а это значит, что дорога на Дружковку и Краматорск перерезана.
Заместитель командира 3-й бригады ВСУ Максим Жорин пишет в соцсети, что ситуация на данном направлении неконтролируемая: "Россияне — не полные идиоты и видят, что есть успех, поэтому перебросят туда силы". По его словам, причиной российского прорыва стали
На карте российского OSINT Telegram-канала Divgen видно, что за Золотым Колодезем нет украинских укреплений. И можно через Белозёрское заходить в тыл Доброполья — важного логистического и промышленного центра Донбасса. Канал подтверждает освобождение в прорыве на Золотой Колодезь населённых пунктов
Южнее, по его данным, отмечено расширение зоны контроля в центральной части Красного Лимана с заходом в Родинское с востока и севера, а также продвижение в направлении Шахова и Софиевки.
На южных окраинах Красноармейска, по данным украинского бойца "Мучного", ВС РФ контролируют большую часть населённого пункта Удачное, а также в черте города полностью — Первое Мая (Леонтовичи). "Мучной" считает, что если российская армия выполнит два манёвра:
то "получится частичное или полное окружение города и он падёт без классического штурма".
Тактику, применённую в прорыве на Золотой Колодезь, российские военные паблики называют "просачиванием". Впереди идут штурмовые отряды с лёгким вооружением. Они обходят крупные опорники и уничтожают небольшие наблюдательные посты, их задача — перекрыть маршруты подвоза боекомплекта. Вслед за ними идут подразделения закрепления с более тяжёлым вооружением:
Их задача — уничтожить те опорники, которые обошли штурмовики. Успех обеспечивает паника в рядах ВСУ, так как в тылу у них слышны звуки боёв. Если в населённых пунктах появляются БТР (как в Колодезе), то это уже развитие успеха на оперативную глубину.
Военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке считает, что ВС РФ очень своевременно прорвали фронт на Доброполье накануне саммита на Аляске, поэтому последствия в плане "обмена территориями" могут быть для Украины катастрофическими. Издание Politico со ссылкой на американского чиновника сообщает, что США перед предстоящими переговорами призвали Украину быть реалистичной и трезво оценивать нынешнюю ситуацию на фронте и боевые возможности ВСУ.
Если Зеленский не примет реалистичный сценарий и не зафиксирует убытки, то Украина будет воевать дальше, двигаясь к капитуляции совсем на других условиях.
Золото́й Коло́дезь (укр. Золотий Колодязь) — село на Украине, находится в Покровском районе Донецкой области. Входит в историческую Краматорскую землю. Население по переписи 2001 года составляет 910 человек.
