Российские БМП в Золотом Колодезе и проверка паспортов обозначили новые позиции ВС РФ

На третий день прорыва ВС РФ на север от Красноармейска стало ясно, что ключевой населённый пункт Золотой Колодезь находится под контролем ВС РФ.

Фото: Telegram-канал Divgen is licensed under https://t.me/divgen/71569 Карта: Закрепление ВС РФ в назелённом пункте Золотой Колодезь в ДНР

ВС РФ зачистили ключевое село Золотой Колодезь

Telegram-канал "Добропілля info" приводит диалог из местного чата, где сообщается, что в Золотом Колодезе уже идёт проверка паспортов:

"Зашли 9 человек, попросили паспорта и телефоны, на следующий день отдали паспорта и один телефон, сказали, что можно уезжать, разрешили выкопать картошку. Воду в Доброполье разрешают качать".

Авторы канала не согласны с оценками властей, что это русские ДРГ: "Сегодня они гоняли на БМП по Золотому Колодезю. Это тоже ДРГ?"

Telegram-канал 46-й бригады ВСУ сообщает, что передовые группы россиян фиксируются в сёлах Петровка и Нововодяное, а это значит, что дорога на Дружковку и Краматорск перерезана.

Заместитель командира 3-й бригады ВСУ Максим Жорин пишет в соцсети, что ситуация на данном направлении неконтролируемая: "Россияне — не полные идиоты и видят, что есть успех, поэтому перебросят туда силы". По его словам, причиной российского прорыва стали

"слабая коммуникация между подразделениями,

неэффективное применение войск,

ложь на всех уровнях,

отсутствие адекватных решений".

На карте российского OSINT Telegram-канала Divgen видно, что за Золотым Колодезем нет украинских укреплений. И можно через Белозёрское заходить в тыл Доброполья — важного логистического и промышленного центра Донбасса. Канал подтверждает освобождение в прорыве на Золотой Колодезь населённых пунктов

Никаноровка,

Новое Шахово,

Вольное,

Кучеров Яр.

Красноармейск будет окружён через Гришино

Южнее, по его данным, отмечено расширение зоны контроля в центральной части Красного Лимана с заходом в Родинское с востока и севера, а также продвижение в направлении Шахова и Софиевки.

На южных окраинах Красноармейска, по данным украинского бойца "Мучного", ВС РФ контролируют большую часть населённого пункта Удачное, а также в черте города полностью — Первое Мая (Леонтовичи). "Мучной" считает, что если российская армия выполнит два манёвра:

с запада на Гришино, перерезав трассу на Павлоград, и с севера — через Родинское также выйдет к Гришину, —

то "получится частичное или полное окружение города и он падёт без классического штурма".

Новая тактика ВС РФ — просачивание

Тактику, применённую в прорыве на Золотой Колодезь, российские военные паблики называют "просачиванием". Впереди идут штурмовые отряды с лёгким вооружением. Они обходят крупные опорники и уничтожают небольшие наблюдательные посты, их задача — перекрыть маршруты подвоза боекомплекта. Вслед за ними идут подразделения закрепления с более тяжёлым вооружением:

миномётами,

противотанковыми комплексами,

автоматическими гранатомётами.

Их задача — уничтожить те опорники, которые обошли штурмовики. Успех обеспечивает паника в рядах ВСУ, так как в тылу у них слышны звуки боёв. Если в населённых пунктах появляются БТР (как в Колодезе), то это уже развитие успеха на оперативную глубину.

Военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке считает, что ВС РФ очень своевременно прорвали фронт на Доброполье накануне саммита на Аляске, поэтому последствия в плане "обмена территориями" могут быть для Украины катастрофическими. Издание Politico со ссылкой на американского чиновника сообщает, что США перед предстоящими переговорами призвали Украину быть реалистичной и трезво оценивать нынешнюю ситуацию на фронте и боевые возможности ВСУ.

Если Зеленский не примет реалистичный сценарий и не зафиксирует убытки, то Украина будет воевать дальше, двигаясь к капитуляции совсем на других условиях.

