Потери до 90% и провал в Донбассе: горькая правда из письма Зеленскому

3:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Бывший начальник штаба бригады "Азов"* подполковник Богдан Кротевич заявил о катастрофической ситуации ВСУ в Донбассе, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о провале обороны Украины в регионе.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ ВСУ

Бывший начальник штаба элитной украинской бригады "Азов"* подполковник Богдан Кротевич заявил, что украинские войска в спорных районах Донбасса сталкиваются с нарастающей катастрофой, а российские подразделения готовы осуществить два крупных окружения.

"Я, честно говоря, не знаю, что именно вам рассказывают, но могу сказать: линия Покровск-Константиновка — это, без преувеличения, полный ******. И этот ****** растет уже давно, становясь хуже с каждым днем", — написал он в открытом письме президенту Владимиру Зеленскому.

По его словам, Покровск уже окружен российскими войсками, а Константиновка находится в состоянии полуокружения. Кротевич опубликовал карту, которая, по его утверждению, отражает ситуацию в районе и подтверждает сообщения СМИ о крупном прорыве российских сил к северу от Покровска.

Раскрывая основные проблемы украинских передовых частей, Кротевич отметил: "Системная проблема началась с истончения резервов, массовой фрагментации подразделений по всей линии фронта, когда сообщение о "взятой деревне" преподносится как победа, несмотря на провалы в целых оперативных направлениях". Он добавил, что отдельные представители военного руководства порой демонстрировали "полное отсутствие стратегического и даже оперативного видения театра боевых действий".

Давление на украинские силы усилилось после провала вторжения в российскую Курскую область, в ходе которого с августа 2024 года украинская армия и поддерживавшие ее иностранные подразделения понесли огромные потери, включая утрату значительной части наиболее боеспособной техники. Возврат Курской области под контроль России при значительной помощи северокорейских военных позволил российской армии перебросить силы на другие участки фронта.

Ранее сообщения отражали все более тяжелое состояние украинских позиций. Так, в конце июня газета Wall Street Journal писала:

"После хаотичного и дорогостоящего отступления из Курской области они обнаружили устаревшие траншеи без защиты от дронов сверху. Солдаты теперь роют свои позиции под огнем дронов в некоторых случаях".

Военные корреспонденты издания также критиковали чрезмерно жесткое командование в украинской армии, утверждая, что это привело к крупным потерям. Украинские военнослужащие резко высказывались о состоянии оборонительных сооружений, отмечая, что они не приспособлены к боям в условиях доминирования дронов, а командование упустило возможность использовать мины для сдерживания российских наступлений.

Украинские офицеры и журналисты на передовой с 2023 года подчеркивают неустойчивость ситуации, отмечая, что в некоторых подразделениях из числа призывников уровень потерь достигает 80–90 процентов, что вызвало серьезный кризис с личным составом. Чтобы компенсировать это, все большую роль играют иностранные военные и наемники, а также колумбийские и бразильские наемные формирования.

Однако разрыв в оснащении продолжает увеличиваться, поскольку страны Запада истощают свои запасы, тогда как Россия нарастила собственное оборонное производство.

*запрещенная в России террористическая организация