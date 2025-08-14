Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Швейцария против США: спор из-за F-35 грозит срывом крупного контракта

Швейцария не смогла договориться с США о фиксированной цене закупки истребителей F-35, сообщает американский военный журнал Breaking Defense. О возможном пересмотре количества самолетов и планов ПВО страны авторы пишут в материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

F-35
Фото: commons.wikimedia.org by Airman 1st Class Zachary Foster, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
F-35

Швейцарские власти заявили, что переговоры с США не смогли урегулировать ценовой спор по заказу истребителей F-35, что повышает вероятность того, что Берну придется пересмотреть планируемую закупку.

После выбора самолета в 2021 году и подписания контракта в 2022-м Швейцария настаивает, что ее заказ на 36 F-35A производства Lockheed Martin должен быть установлен по фиксированной цене в 6 млрд швейцарских франков, что составляет более 7,4 млрд долларов по текущему курсу. Однако, согласно пресс-релизу швейцарского правительства, фиксированная цена была "отменена" несмотря на "интенсивные обсуждения" между швейцарскими и американскими официальными лицами. Это создало инфляционные и тарифные риски, которые могут увеличить стоимость заказа от 650 млн до 1,3 млрд швейцарских франков.

"Обсуждения ясно показали, что США не готовы отступить от своей позиции. В результате Швейцария должна принять, что цена за каждую партию соответствует стоимости, согласованной между правительством США и компанией Lockheed Martin, и что невозможно добиться фиксированной цены", — говорится в пресс-релизе правительства Швейцарии.

Швейцария "по-прежнему привержена закупке F-35A", добавляется в сообщении, при этом правительство стремится приобрести самолет, который "имеет значительное технологическое преимущество перед другими самолетами и уже широко используется по всей Европе". Тем не менее правительство поручило министерству обороны "проверить, соответствуют ли нынешние требования ПВО принципам, на которых основывалась оценка F-35A" и "представить предложение по дальнейшим шагам" к концу ноября.

Спор по цене F-35 возник на фоне того, что Швейцария оказалась под ударом шокирующей тарифной ставки в 39%, введенной администрацией Трампа в конце июля — самой высокой в Европе и одной из самых высоких в мире. Некоторые швейцарские парламентарии призвали отменить заказ на F-35 в ответ на это. Закупка была запланирована для обновления устаревающего парка боевых самолетов страны.

Неопределенность, созданная администрацией Трампа, в сочетании с ростом оборонных расходов по всей Европе, создала для F-35 противоречивую ситуацию: у самолета 20 заказчиков по всему миру. В то время как потенциальные клиенты, такие как Испания, отказались от покупки этого самолета, а планировавшие его приобрести, например Канада, ранее заявляли о пересмотре решения, другие эксплуатанты F-35, включая Данию, выразили интерес к увеличению своих парков.

Первый F-35 для Швейцарии планировался к поставке в 2027 году, а поставки должны были продолжаться до 2030-го. На пресс-конференции, посвященной новым обстоятельствам, министр обороны Мартин Пфистер заявил, что Швейцария может в итоге закупить меньше F-35, но признал, что самолет по-прежнему обладает превосходными характеристиками по сравнению с другими вариантами, которые могут потребовать больше времени и средств на приобретение, передает Bloomberg.

В заявлении Lockheed Martin говорится: "Поскольку иностранные военные продажи являются транзакциями между правительствами, вопросы, касающиеся стоимости, графика и закупки F-35, лучше адресовать Федеральноve ведомство по оборонным закупкам Швейцарии и правительству США".

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
