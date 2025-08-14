Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Украинская баллистическая ракета уничтожена: зачистка ФСБ перед саммитом на Аляске

Сапсан, который не взлетел: ФСБ нанесла удар по Германии и Украине
3:35
Силовые структуры » ФСБ

Ракетой "Сапсан" Украина могла бить по России, не спрашивая разрешения Запада. ФСБ сорвала планы, которые принесли бы многочисленные жертвы и разрушения в РФ.

Ракета "Сапсан" ВСУ
Ракета "Сапсан" ВСУ

"Сапсанами" занималась ФСБ, а не разведка: о чём это говорит

В начале лета канцлер ФРГ Фридрих Мерц, не скрывая торжества и удовлетворения, заявил, что Германия совместно с Украиной разрабатывает дальнобойное оружие для ответа России (немецкие СМИ были уверены, что это ракеты). Теперь стало ясно, что речь шла об украинском ракетном комплексе "Сапсан" с дальностью до 750 километров — примерном аналоге российского ЗРК "Искандер". В мае Киев заявил, что испытания закончены, и комплекс принят на вооружение ВСУ. В июне они ударили "Сапсаном" с кассетной боевой частью по Донецку. Украина планировала выпускать в месяц до 200 ракет. Помощник Зеленского Андрей Ермак в июле в интервью британским СМИ заявил, что Украина намерена "неприятно удивить" Россию, имея на вооружении это оружие.

Проведя отличную работу по ликвидации данной угрозы, ФСБ реабилитировала себя за провал в купировании операции "Паутина". Интересно, что занималась "Сапсанами" российская контрразведка, а не разведка, это говорит о том, что восток Украины уже считается в Кремле потенциально российскими территориями.

ФСБ внедрила агентов в ВПК Украины — это отличные компетенции

В заявлении пресс-службы ФСБ говорится, что были получены точные координаты всех объектов производственной цепочки, начиная от конструкторской базы, включая основные элементы кооперации, заканчивая базами ПВО, а также ведомство было информировано о ходе работ. Поэтому, конечно, была задействована агентура, что говорит не только о высоких компетенциях службы, но и о наличии идущего на вербовку контингента на Украине на самых секретных объектах. Переговоры сотрудников украинского ВПК, а также фото и видеоматериалы, добытые ФСБ, опубликовало издание RT.

По данным ФСБ, поражены были четыре предприятия. Минобороны РФ называет в Днепропетровской области Павлоградский химический завод (ПХЗ), предназначенный для хранения твердого топлива, и Павлоградский механический завод, занимавшийся сборкой корпусов, двигателей, систем управления и боевых частей ракет. А также два предприятия в Шостке Сумской области — завод "Звезда" и Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов.

Поражён и запасной объект ПХЗ в селе Вакуленчук Житомирской области.

Главный козырь ВСУ не ляжет на стол переговоров

Ущерб Украине от поражения производства ракет "Сапсан" превысил ущерб РФ от операции "Паутина", уточнили в ФСБ. Конечно, успех обнародован перед саммитом на Аляске совсем не случайно.

Если бы Украина смогла стабильно производить и применять такие ракеты, её оперативные военные возможности на порядок бы выросли, что могло быть предъявлено Трампу для возобновления американской помощи, а также "Сапсаны" принесли бы России смерти и разрушения, а значит, и дестабилизацию. Этот козырь теперь бит российскими спецслужбами и не будет выложен на стол переговоров.

«Сапсан» — украинский многофункциональный оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК), разработанный КБ «Южное» и «Южмаш». 

фсб всу андрей ермак
