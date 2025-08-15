ВС РФ рвут фронт: рекордный прорыв за 16 месяцев и паника в рядах ВСУ

Российская армия установила рекорд скорости наступления за последние 16 месяцев, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О ситуации на фронте, оценке украинского офицера и реакции Запада авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

12 августа российская армия достигла самого быстрого продвижения против украинских сил с начала года. В этот день российские сухопутные подразделения "взяли под контроль или заявили об этом" 110 квадратных километров территории, ранее контролировавшейся Украиной. Несмотря на то, что российские войска быстро продвигаются уже несколько месяцев, этот показатель в пять-шесть раз превышает средний темп наступления и стал самым высоким за шестнадцать месяцев — с мая 2024 года.

Темпы продвижения ускорились после разгрома украинских сил в российском Курском регионе, что привело не только к значительным потерям личного состава и техники украинской армии и поддерживающих ее западных сил, но и позволило российской армии сосредоточить войска на фронте в спорных районах Донбасса.

Комментируя состояние украинской обороны, бывший начальник штаба элитной бригады "Азов"* Вооруженных сил Украины подполковник Богдан Кротевич заявил, что позиции в спорных районах Донбасса находятся на грани катастрофы, а российские подразделения готовы осуществить два крупных окружения.

"Я честно не знаю, что именно вам рассказывают, но могу сказать: линия Покровск-Константиновка — это, без преувеличения, полный ******. И этот ****** копился долго, становясь все более запутанным с каждым днем", — написал он в открытом письме Владимиру Зеленскому 11 августа, за день до рекордного наступления российских сухопутных частей.

По словам Кротевича, Покровск окружен российскими силами, а Константиновка находится в состоянии полукольца. Он опубликовал карту, которая, как он утверждает, отражает ситуацию в районе, и которая совпадает с сообщениями СМИ о крупном прорыве российских войск к северу от Покровска.

Высокие темпы наступления России считаются одним из основных факторов, побудивших США активизировать усилия по достижению перемирия, что дало бы украинским силам столь необходимое время для восстановления. Это также побудило европейские государства угрожать более активным вмешательством в конфликт.

