Украинские ракеты Сапсан не взлетят: от мечты ВСУ до пепла

Российские вооруженные силы нанесли удары по четырем украинским предприятиям оборонной промышленности, участвовавшим в проекте создания дальнобойных ракет "Сапсан", пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О последствиях этих атак и их влиянии на баланс сил авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: Дмитрий Плотников

Российские вооруженные силы успешно поразили четыре украинских предприятия оборонной промышленности, которые участвовали в производстве систем дальнобойных ракет, что стало серьезным ударом по украинской программе баллистических ракет "Сапсан". Среди пораженных объектов были химические и машиностроительные заводы в Павлограде, а также завод "Звезда" и Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов в Шостке.

Ущерб, нанесенный военному промышленному комплексу Украины, был колоссальным: Украина планировала использовать ракеты "Сапсан" для ударов вглубь российской территории. Позднее была опубликована карту с указанием дальности действия "Сапсана", которая охватывала значительную часть западной России, включая Москву. Считалось, что программа ракет в значительной степени финансировалась Германией, при этом канцлер Фридрих Мерц в мае объявил, что Берлин будет финансировать украинское производство дальнобойных ракет.

Разработка "Сапсана" началась в середине 2000-х годов как замена советской ракеты малой дальности ОТР-21 "Точка", которая широко использовалась в Советской армии. Однако серьезные задержки в программе привели к тому, что к началу полномасштабных боевых действий с Россией в 2022 году украинская армия была вынуждена в значительной степени полагаться на ОТР-21. Истощение запасов привело к тому, что США переоснастили украинскую армию системой ATACMS, значительно более современной баллистической ракетой. Однако запасы ATACMS значительно сократились, а их эффективность против российских позиций сильно варьировалась из-за успешного применения средств радиоэлектронной борьбы, нарушающих работу их систем наведения.

Программа "Сапсан" могла бы значительно сократить зависимость от ATACMS, обеспечив при этом значительное увеличение дальности по сравнению с ОТР-21. Сообщается, что ракета этого класса способна поражать цели на расстоянии до 500 километров, что соответствует дальности российской баллистической ракеты "Искандер-М".

Существенное превосходство российского арсенала баллистических ракет было важным фактором в его пользу на протяжении всего конфликта, и оно увеличилось за счет значительного расширения производства "Искандера-М". Неудачи в программе "Сапсан" гарантируют, что разрыв в ударных возможностях не будет сокращен.