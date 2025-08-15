Паника в ВСУ: неблагоприятная ситуация на двух направлениях становится критической

ВСУ продолжают быстро терять территории. ВС РФ вышли на границу Днепропетровской области с ДНР практически по всей её протяжённости к югу от Красноармейска.
Об этом говорит интерактивная карта украинского ресурса Deep State.
Наступление шло от села Богатырь на запад, затем были освобождены Комар, Зеленый Гай и, наконец, Искра (Андреево-Клевцово), а сегодня Минобороны РФ о взятии Александрограда — южнее Искры. Под контролем ВСУ на этом участке остаётся только село Камышеваха — ещё южнее.
Граница здесь имеет выступ, поэтому после закрепления сразу можно атаковать на нескольких направлениях, причём в степной зоне, где укреплений ВСУ практически нет. Ближайшая оперативная цель находится западнее — это важный населенный пункт Покровское, взятие которого отрежет северную логистику в украинском тылу — на Гуляйполе. Можно также обойти Покровское и атаковать прямо на город Запорожье, на пути к которому надо взять всего два села — Новониколаевка и Вольнянск.
Можно наступать на север — на Новопавловку с перерезанием логистики ВСУ в северную часть ДНР.
В самой Днепропетровской области уже освобождены Малиевка и Январское, по данным Минобороны.
ВСУ близки к панике на этом направлении. Боец "Мучной" в Telegram пишет, что это "вопрос времени", когда будет занята и Камышеваха, но самое трудное — впереди. По его словам, термин "держаться до последнего" любой ценой сейчас вреден, вместо этого лучше сохранить бойцов, чтобы не оказаться в окружении. Но отступать надо организованно — с прикрытием, минированием переправ и "задержкой врага, а не хаотичным бегством, как это было в Искре", советует "Мучной".
Из других направлений выделяется купянское, там ВС РФ вошли в Петропавловку — с востока от города, и завершают зачистку. Также на западном обхвате города продолжаются бои в лесу под Соболевкой за выход к трассе на запад. Город закрыли на въезд, пишут местные Тelegram-каналы, а это уже паника.
Можно констатировать, что с занятием Купянска оборона ВСУ будет прорвана по основной линии, как она была задумана, от Славянска и Краматорска до Угледара. После освобождения Красноармейска и Купянска ВС РФ смогут наступать в любом направлении почти не встречая особенного сопротивления, пишут российские бойцы в Telegram.
Что касается прорыва к северу от Красноармейска на 18 км на Золотой Колодезь, то он поддерживается ВС РФ, а не срезан. Российские военные паблики пишут, что удалось закрепиться на высотах рядом. Украинцы с мест сообщают, что русские "контролируют подходы, чтобы расширить свое жало дальше вглубь".
"Продвижение удается сдерживать, но темп атак противника с этого направления не снижается", — пишет "Мучной".
Из главных проблем участка он называет сильное давление ВС РФ с флангов, сложный рельеф, который позволяет им прятать "даже технику", а также постоянную работу российской артиллерии, которая прикрывает штурмовые группы.
