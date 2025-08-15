Паника в ВСУ: неблагоприятная ситуация на двух направлениях становится критической

Юг ДНР освобождён. Российская армия готовится к прорыву в Днепропетровскую область

ВСУ продолжают быстро терять территории. ВС РФ вышли на границу Днепропетровской области с ДНР практически по всей её протяжённости к югу от Красноармейска.

Схема выхода ВС РФ на границу с Днепропетровской областью

ВС РФ накапливают силы для наступления от границы ДНР

Об этом говорит интерактивная карта украинского ресурса Deep State.

Наступление шло от села Богатырь на запад, затем были освобождены Комар, Зеленый Гай и, наконец, Искра (Андреево-Клевцово), а сегодня Минобороны РФ о взятии Александрограда — южнее Искры. Под контролем ВСУ на этом участке остаётся только село Камышеваха — ещё южнее.

Граница здесь имеет выступ, поэтому после закрепления сразу можно атаковать на нескольких направлениях, причём в степной зоне, где укреплений ВСУ практически нет. Ближайшая оперативная цель находится западнее — это важный населенный пункт Покровское, взятие которого отрежет северную логистику в украинском тылу — на Гуляйполе. Можно также обойти Покровское и атаковать прямо на город Запорожье, на пути к которому надо взять всего два села — Новониколаевка и Вольнянск.

Можно наступать на север — на Новопавловку с перерезанием логистики ВСУ в северную часть ДНР.

В самой Днепропетровской области уже освобождены Малиевка и Январское, по данным Минобороны.

ВСУ отступают хаотично, боясь окружения

ВСУ близки к панике на этом направлении. Боец "Мучной" в Telegram пишет, что это "вопрос времени", когда будет занята и Камышеваха, но самое трудное — впереди. По его словам, термин "держаться до последнего" любой ценой сейчас вреден, вместо этого лучше сохранить бойцов, чтобы не оказаться в окружении. Но отступать надо организованно — с прикрытием, минированием переправ и "задержкой врага, а не хаотичным бегством, как это было в Искре", советует "Мучной".

Купянск закрыт для въезда

Из других направлений выделяется купянское, там ВС РФ вошли в Петропавловку — с востока от города, и завершают зачистку. Также на западном обхвате города продолжаются бои в лесу под Соболевкой за выход к трассе на запад. Город закрыли на въезд, пишут местные Тelegram-каналы, а это уже паника.

Можно констатировать, что с занятием Купянска оборона ВСУ будет прорвана по основной линии, как она была задумана, от Славянска и Краматорска до Угледара. После освобождения Красноармейска и Купянска ВС РФ смогут наступать в любом направлении почти не встречая особенного сопротивления, пишут российские бойцы в Telegram.

Прорыв на Золотой Колодезь поддерживается

Что касается прорыва к северу от Красноармейска на 18 км на Золотой Колодезь, то он поддерживается ВС РФ, а не срезан. Российские военные паблики пишут, что удалось закрепиться на высотах рядом. Украинцы с мест сообщают, что русские "контролируют подходы, чтобы расширить свое жало дальше вглубь".

"Продвижение удается сдерживать, но темп атак противника с этого направления не снижается", — пишет "Мучной".

Из главных проблем участка он называет сильное давление ВС РФ с флангов, сложный рельеф, который позволяет им прятать "даже технику", а также постоянную работу российской артиллерии, которая прикрывает штурмовые группы.