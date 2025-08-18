Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ

4:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украина столкнулась с исчерпанием советских вооружений, на которых десятилетиями держалась ее армия, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, почему западные поставки не способны компенсировать эти потери, авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Артиллерия Вооруженных сил Украины

Вооруженные силы Украины достигли критического переломного момента в истощении своего вооружения, поскольку запасы, унаследованные от Советского Союза, почти полностью исчерпаны. Ранее Украина была безусловно самой вооруженной страной в Европе, унаследовав тысячи основных боевых танков, многие из которых представляли собой современные Т-80, а также стратегические бомбардировщики и огромные арсеналы систем ПВО, боевых самолетов и артиллерии.

Эти арсеналы постепенно истощались на протяжении трех десятилетий: подавляющее большинство танков и самолетов было утилизировано, а многие проданы за границу — будь то истребители Су-27, проданные в США, танки Т-64, поставленные в Конго, Т-72, отправленные в Южный Судан, или самые современные украинские танки Т-80УД, почти все из которых были проданы в Пакистан. Несмотря на эти распродажи, к февралю 2022 года сухопутные войска Украины оставались самыми вооруженными на континенте, причем советская техника составляла подавляющее большинство их запасов.

Комментируя степень истощения украинских арсеналов, недавний отчет Министерства обороны США в рамках текущей миссии по укреплению безопасности союзников по НАТО и поддержке Украины отметил:

"По состоянию на этот квартал Украина почти полностью исчерпала свои запасы советских и российских артиллерийских и ракетных боеприпасов, что делает ВСУ практически полностью зависимыми от западной помощи".

В отчете подробно описываются устойчивые проблемы в других критически важных областях, с которыми сталкиваются вооруженные силы Украины: они понесли все более несоразмерные потери в живой силе и технике, в то время как российские войска на протяжении нескольких месяцев добиваются устойчивых успехов.

Истощение украинских арсеналов систем ПВО в частности неоднократно подчеркивалось как в западных, так и в украинских отчетах. Уже в ноябре 2022 года украинские ВВС предупреждали, что их способность продолжать эффективно использовать советские системы С-300 и "Бук" находится под серьезной угрозой, поскольку пополнить их невозможно. Утечки секретных документов Министерства обороны США в апреле 2023 года показали, что в Пентагоне растет обеспокоенность состоянием сети украинских зенитно-ракетных комплексов в условиях все более тяжелых дефицитов.

Украина получила значительные объемы вооружений стран Запада, включая как советскую технику, ранее эксплуатировавшуюся восточноевропейскими государствами Варшавского договора, так и западные образцы. Однако запасы советского вооружения в этих странах также стремительно сокращаются, что означает: западные образцы будут составлять все большую часть украинского арсенала в случае продолжения боевых действий. Это, как ожидается, приведет к серьезному сокращению доступного количества техники, поскольку западные образцы не только поставляются в ограниченных масштабах, но и совершенно не сопоставимы по стоимости для компенсации потерь советских вооружений в соотношении "один к одному".

Так, зенитно-ракетные комплексы MIM-104 Patriot, которые используются для замены утраченных С-300, стоят около 2,5 млрд долларов каждый, и при этом страны Запада не смогли восполнить тяжелые потери этих систем, понесенные Украиной. Что касается замены советских танков, то 87% танков M1A1 Abrams, поставленных США, были утрачены в течение 16 месяцев после начала их применения в боевых действиях, при этом дальнейшие поставки со стороны США не ожидаются. Эти примеры наглядно демонстрируют более широкие проблемы, с которыми столкнется Украина при поддержании боеспособности армии после окончательного истощения советских арсеналов, доставшихся ей и соседним странам Варшавского договора.