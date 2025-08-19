Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2

4:10
Силовые структуры » Военные новости

Белоруссия завершила контракт на закупку российских истребителей Су-30СМ2, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, они объясняют, как новые самолеты изменят боевой потенциал ВВС страны.

Истребитель Су-30СМ
Фото: https://www.airliners.net/photo/Russia---Air/Sukhoi-Su-30SM/2500890/L by Alex Beltyukov is licensed under GNU Free Documentation License
Истребитель Су-30СМ

ВВС Белоруссии получили новую партию истребителей Су-30СМ2 из России, что, как сообщается, завершает контракт на поставку 12 самолетов. Су-30СМ2 является единственным классом истребителей постсоветской разработки, закупленным страной, и, по данным источников, был выбран для обеспечения высокого уровня совместимости с Воздушно-космическими силами и Военно-морским флотом России, которые эксплуатируют данные самолеты в значительном количестве как на материке, так и в Калининграде.

Начальник штаба и первый заместитель начальника авиации ВВС Белоруссии полковник Андрей Рачков отметил, что Су-30СМ2 обеспечивает значительный скачок боевых возможностей по сравнению с прежними истребителями страны, обладая почти втрое большей дальностью обнаружения по сравнению с ранними версиями Су-30, а также новыми средствами радиоэлектроники и усовершенствованными системами навигации, позволяющими действовать независимо от спутниковой навигации. Самолет расширяет ударные возможности Белоруссии за счет широкого спектра современных высокоточных боеприпасов, которые не совместимы с более старыми советскими МиГ-29 и Су-27.

Ранее Белоруссия заказала двенадцать Су-30СМ в рамках контракта стоимостью 600 миллионов долларов, однако условия соглашения были изменены в пользу более совершенного варианта Су-30СМ2. Модификация Су-30СМ2 оснащается двигателем АЛ-41Ф-1С, который установлен на истребителе завоевания превосходства в воздухе Су-35, и по уровню мощности и топливной эффективности сопоставим с ранними двигателями пятого поколения, такими как американский F119, установленный на истребителе F-22.

Эти двигатели обеспечивают Су-30СМ2 самую большую дальность полета среди всех истребителей, находящихся на вооружении европейских стран, а также высочайшие показатели маневренности благодаря трехмерному управлению вектором тяги. Это удачно сочетается с уже изначально высокоманевренной конструкцией планера. Большие размеры Су-30СМ позволяют установить радар значительно большего размера, чем у других истребителей на континенте: его габариты примерно втрое превосходят размеры AN/APG-81, установленного на основном истребителе НАТО F-35A.

В мае 2024 года ВВС Белоруссии уже получили партию из четырех истребителей Су-30СМ2, при этом первые четыре самолета, построенные в более базовой версии Су-30СМ, как ожидается, также будут модернизированы до уровня СМ2. Закупка Су-30 позволяет ВВС Белоруссии вывести из эксплуатации примерно треть парка истребителей МиГ-29, унаследованных от Советского Союза, при этом судьба оставшихся самолетов пока остается неопределенной.

Чтобы большее количество Су-30 можно было задействовать на передовой, подтверждено, что ВВС Белоруссии ввели в строй один Су-27, извлеченный из хранения, а именно двухместный Су-27УБ, который был глубоко модернизирован для использования в качестве учебно-боевого самолета для подготовки пилотов к эксплуатации Су-30СМ2.

Многочисленные сообщения указывают на то, что Белоруссия планирует приобрести российский легкий истребитель пятого поколения для использования в паре с Су-30 по схеме "высокий-низкий". 

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы нато белоруссия
Новости Все >
Алексей Чумаков: караоке-бизнес приносит певцу миллионную прибыль – подробности
Юта предложила включить песню Газманова Офицеры в школьную программу
Натуральная смесь из йода, мыла и молока помогает огурцам плодоносить до холодов
Названы признаки повреждения прокладки головки блока цилиндров
Боялась за детей: Валерия раскрыла ужасающие детали домашнего насилия в браке с Шульгиным
В Госдуме связали рост импорта пальмового масла с сокращением поголовья скота
Грубые ткани наволочек усиливают трение и повреждают кожу: косметологи
Эксперты назвали детали, от которых зависит срок службы корпусной мебели
Конор Никсон из NASA: везикулы в метане на Титане могут стать шагом к жизни
Длительные связи между группами позволяют гориллам сохранять контакты годами
Сейчас читают
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Садоводство, цветоводство
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста Аудио 
Украинский Фламинго: ракета с огромной дальностью и скоростью улитки
Военные новости
Украинский Фламинго: ракета с огромной дальностью и скоростью улитки Аудио 
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение
Еда и рецепты
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Наташа Королёва и её невестка вместе отправились на шоппинг
Уход за пушистыми волосами: мастер по прическам Бохо перечислила пять эффективных способов
Нарушенные тепловые зазоры клапанов вызывают стук после запуска двигателя
Анализ изотопов показал, что древние псовые ели больше оленей и овцебыков, чем волки
Тренеры: перед занятиями со штангой новичкам нужно 2–4 недели подготовительных упражнений
Евросоюз увеличил импорт российского газа на 9,4%
Пирс Крисмен: гробница под Эль-Хазне в Петре стала редкой капсулой времени
Эксперты Рыбного Союза: жирная рыба с резким запахом не подходит для фольги
Дизайнер Аманда Шипман назвала приёмы для создания уединённого сада
Военный эксперт объяснил попытки ВСУ вернуть позиции в Сумской области
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.