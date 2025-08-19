Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2

Белоруссия завершила контракт на закупку российских истребителей Су-30СМ2, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, они объясняют, как новые самолеты изменят боевой потенциал ВВС страны.

ВВС Белоруссии получили новую партию истребителей Су-30СМ2 из России, что, как сообщается, завершает контракт на поставку 12 самолетов. Су-30СМ2 является единственным классом истребителей постсоветской разработки, закупленным страной, и, по данным источников, был выбран для обеспечения высокого уровня совместимости с Воздушно-космическими силами и Военно-морским флотом России, которые эксплуатируют данные самолеты в значительном количестве как на материке, так и в Калининграде.

Начальник штаба и первый заместитель начальника авиации ВВС Белоруссии полковник Андрей Рачков отметил, что Су-30СМ2 обеспечивает значительный скачок боевых возможностей по сравнению с прежними истребителями страны, обладая почти втрое большей дальностью обнаружения по сравнению с ранними версиями Су-30, а также новыми средствами радиоэлектроники и усовершенствованными системами навигации, позволяющими действовать независимо от спутниковой навигации. Самолет расширяет ударные возможности Белоруссии за счет широкого спектра современных высокоточных боеприпасов, которые не совместимы с более старыми советскими МиГ-29 и Су-27.

Ранее Белоруссия заказала двенадцать Су-30СМ в рамках контракта стоимостью 600 миллионов долларов, однако условия соглашения были изменены в пользу более совершенного варианта Су-30СМ2. Модификация Су-30СМ2 оснащается двигателем АЛ-41Ф-1С, который установлен на истребителе завоевания превосходства в воздухе Су-35, и по уровню мощности и топливной эффективности сопоставим с ранними двигателями пятого поколения, такими как американский F119, установленный на истребителе F-22.

Эти двигатели обеспечивают Су-30СМ2 самую большую дальность полета среди всех истребителей, находящихся на вооружении европейских стран, а также высочайшие показатели маневренности благодаря трехмерному управлению вектором тяги. Это удачно сочетается с уже изначально высокоманевренной конструкцией планера. Большие размеры Су-30СМ позволяют установить радар значительно большего размера, чем у других истребителей на континенте: его габариты примерно втрое превосходят размеры AN/APG-81, установленного на основном истребителе НАТО F-35A.

В мае 2024 года ВВС Белоруссии уже получили партию из четырех истребителей Су-30СМ2, при этом первые четыре самолета, построенные в более базовой версии Су-30СМ, как ожидается, также будут модернизированы до уровня СМ2. Закупка Су-30 позволяет ВВС Белоруссии вывести из эксплуатации примерно треть парка истребителей МиГ-29, унаследованных от Советского Союза, при этом судьба оставшихся самолетов пока остается неопределенной.

Чтобы большее количество Су-30 можно было задействовать на передовой, подтверждено, что ВВС Белоруссии ввели в строй один Су-27, извлеченный из хранения, а именно двухместный Су-27УБ, который был глубоко модернизирован для использования в качестве учебно-боевого самолета для подготовки пилотов к эксплуатации Су-30СМ2.

Многочисленные сообщения указывают на то, что Белоруссия планирует приобрести российский легкий истребитель пятого поколения для использования в паре с Су-30 по схеме "высокий-низкий".