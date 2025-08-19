Трамп жмет на ядерный тормоз: почему Ближний Восток снова оказался на пороховой бочке

США и Израиль нанесли удары по иранским ядерным объектам после решения МАГАТЭ о несоблюдении Тегераном ДНЯО, пишут обозреватели американское издание The National Interest (TNI) Генри Склоски и Андреа Стрикер. О ядерной политике Вашингтона и рисках двойных стандартов в отношении Саудовской Аравии и других стран авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Остановка ядерного распространения на Ближнем Востоке потребует последовательной политики, а не эпизодических вмешательств. Два месяца назад президент Дональд Трамп дал понять: Соединенные Штаты и Израиль будут действовать военным путем, если это потребуется, чтобы не допустить создания Ираном ядерного оружия.

"Иран был очень серьезно побит, и на то были веские причины. Мы не можем позволить им иметь ядерное оружие. Но они все еще говорят об обогащении... мы не собираемся этого допустить", — заявил Трамп.

Однако, хотя Вашингтон и Иерусалим пообещали не допустить восстановления Тегераном возможностей по обогащению урана или производству разделенного плутония, они, похоже, готовы разрешить обогащение другому сопернику Ирана — Саудовской Аравии.

С учетом мирового опыта работы с иранской программой обогащения и того, как близко Тегеран подошел к обладанию бомбой, Трамп должен исключить подобное сотрудничество с саудитами. Вместо этого он должен расширить свою политику запрета на обогащение и объявить, что Америка будет препятствовать обогащению урана или разделению плутония не только Ираном, но и любыми новыми странами.

Соединенные Штаты сообщили в апреле прошлого года, что ведут переговоры о ядерном сотрудничестве с Эр-Риядом, которые могут включать возможность внутреннего обогащения. Эти переговоры, как сообщается, продолжаются. Однако в мае спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке справедливо отметил, говоря об Иране: "обогащение открывает путь к созданию оружия".

В его наблюдении подразумевается, что как только страна начинает "мирно" производить ядерное топливо, международные инспекционные системы практически не способны надежно и своевременно выявить его отклонение в сторону создания оружия.

Аналогично, разделение плутония из отработавшего топлива через переработку является одним из последних шагов на пути к созданию бомб. Именно так Соединенные Штаты получили топливо для первой ядерной бомбы, испытанной в 1945 году. В настоящее время 23 страны имеют ядерные реакторы, но отказываются от обогащения и переработки для их обеспечения.

Причины их решения сугубо практические: государства могут уже сейчас приобретать обогащенное топливо по доступным ценам у нескольких глобальных поставщиков, а производство собственного ядерного топлива вызывает глобальное недоверие — вплоть до санкций и иногда даже бомбардировок.

Что касается переработки отработанного топлива для выделения и повторного использования плутония, то это экономически еще менее оправдано — использование свежего урана без переработки значительно дешевле. Государства, занимающиеся обогащением и переработкой, однако, легко могут перейти грань и заняться созданием оружия.

Из 10 стран, которые в настоящее время перерабатывают топливо для получения плутония, девять обладают ядерным оружием. Среди 15 государств, имеющих предприятия по обогащению урана, девять имеют ядерное оружие. Из шести стран, которые обогащают уран, но пока не обладают атомными бомбами, как минимум три выражали желание их получить.

Только Иран находился под расследованием ядерного агентства ООН — Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) — и был признан не соблюдающим соглашение о гарантиях в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

До недавней 12-дневной кампании бомбардировок Тегеран обогащал уран до 60 процентов — слишком близко к оружейному уровню — и продвигал усилия по созданию ядерного оружия.

12 июня МАГАТЭ признало Тегеран нарушающим ДНЯО. На следующий день Израиль начал бомбардировки иранских ядерных объектов, а Америка присоединилась через неделю. В Иерусалиме опасались, что Тегеран при растущих ракетных и военных возможностях может вскоре стремительно приблизиться к бомбе, и действовали превентивно.

Израиль уже ранее бомбил ядерные объекты в Ираке и Сирии в 1981 и 2007 годах соответственно, чтобы предотвратить производство топлива. Вашингтон рассматривал возможность бомбардировок Северной Кореи в 1994 году по аналогичным причинам. Америка тогда не решилась, и Пхеньян стал ядерной державой в 2006 году.

Теперь Трамп предупредил Иран не восстанавливать объекты по производству ядерного топлива. Это хорошее начало, но противники США, в частности, воспримут это как разовую акцию, если он не распространит эту политику на любые страны, которые еще не имеют обогащения или переработки.

Администрация Трампа должна настаивать, чтобы Эр-Рияд официально отказался от обогащения и переработки. Его сосед, Объединенные Арабские Эмираты, уже согласились на этот "золотой стандарт" нераспространения для гражданского ядерного сотрудничества. В обмен Абу-Даби получили расширенное ядерное сотрудничество с США, тесное военное партнерство и рост торговли. Америка должна предложить Саудовской Аравии аналогичные преимущества. Трамп также должен потребовать, чтобы, как условие ядерного сотрудничества с США, другие государства, такие как Турция или Египет, согласились на "золотой стандарт".

За пределами Ближнего Востока Соединенные Штаты должны работать с единомышленниками, чтобы настаивать на этом условии и при необходимости обеспечивать его соблюдение по всему миру. Трамп установил важный прецедент, уничтожив иранские объекты по производству ядерного топлива. Принимая это решение, он отверг колебания предыдущих администраций. Однако, если он хочет оставить после себя наследие, ему необходимо проводить эту политику без исключений для стран. В противном случае мир столкнется с новыми ядерными угрозами.