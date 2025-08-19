Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Россия не вступится: США нацелились на военную интервенцию в Венесуэлу

Четыре тысячи морпехов у берегов Венесуэлы. Что готовит Пентагон?
4:20
Силовые структуры » Военные новости

Напряженность в Карибском бассейне растёт в ожидании выдвижения морской армады США. Венесуэла готовит ополченцев, Мексика протестует.

эсминец сша
Фото: flickr.com by MC3 Billy Ho/U.S. Navy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
эсминец сша

США направили крупную морскую группировку в Карибский бассейн для прямых ударов

США направили более 4 тысяч морских пехотинцев и моряков к берегам Латинской Америки и Карибского бассейна. По данным источников в Пентагоне, в четверг три эсминца с ракетами "Иджис" будут "на позиции", сообщает Reuters. По данным агентства, в операции участвуют также подводная лодка, ракетный крейсер и разведывательный самолет P-8 Poseidon. А также десантная группа USS Iwo Jima и 22-й экспедиционный отряд морской пехоты.

По словам одного из анонимных офицеров Пентагона, развёртывание армады предоставляет президенту США Дональду Трампу широкий выбор действий, включая проведение "операций прямого воздействия на наркокартели в случае получения соответствующего приказа". На прошлой неделе газета The New York Times сообщила, что Трамп тайно подписал директиву, разрешающую использование военнослужащих в операциях против латиноамериканских наркокартелей, признанных в США террористическими организациями.

Однако морские пехотинцы и моряки не обучены операциям по борьбе с наркотиками, которые обычно возлагаются на Береговую охрану. И это наводит страны Карибского бассейна на мысли о вторжении.

Мексиканские картели ответят Трампу

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отвергла любую форму иностранного вмешательства во внутренние дела страны и "успокоила", что развёртывание проходит в международных водах. Мексиканский аналитик по вопросам безопасности Вито Эрнандес Очоа предупредил в интервью El Universal, что военное вмешательство США в Мексике "неизбежно". Но мексиканские картели — не мальчики для битья. Это военизированные формирования с обширными финансовыми ресурсами, глобальными цепочками поставок и сложными логистическими сетями, простирающимися до Соединённых Штатов. Они могут и будут наносить ответные удары.

Мадуро в декабре уже не будет президентом?

Что касается Венесуэлы, то американские СМИ утверждают, что эта операция прежде всего направлена на оказание давления на президента Николаса Мадуро после того, как за его голову было вдвое увеличено вознаграждение.

Сенатор США Берни Морено заявил, что Мадуро в декабре уже не будет президентом Венесуэлы. А конгрессмен Карлос Хименес написал в соцсети, чтобы он, пока не поздно, "бежал на Кубу".

Мадуро объявил по телевидению о мобилизации ополченцев. Каракас утверждает, что с 2012 года сбил 312 самолётов наркоторговцев, а на прошлой неделе власти Венесуэлы заявили, что изъяли 51 тонну наркотиков с начала года. Также там утверждают, что 90% наркотрафика идёт в США по Тихому океану, а не Карибскому бассейну. Венесуэла — тоже не мальчик для битья с хорошо вооружённым ополчением, береговой охраной и патриотической мотивацией.

Кто поддержит Венесуэлу при американской агрессии

Президент Колумбии Густаво Петро выступил с заявлением, в котором подтвердил участие Венесуэлы в антинаркотических операциях и предупредил, что любые военные действия США против этой страны будут рассматриваться как "агрессия против Латинской Америки и Карибского бассейна".

Но так думают не все. Эквадор под руководством Даниэля Нобоа не так давно предложил администрации Трампа оценить возможность создания на территории страны американской военной базы.

Западные аналитики подчёркивают, что в нынешних условиях сближения России и США, президент РФ Владимир Путин "вряд ли прибегнет к военному вмешательству в защиту Мадуро", что позволит, в конце концов, США его свергнуть тем или иным способом и завладеть крупнейшими мировыми запасами нефти.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы война вмс сша мексика пентагон венесуэла густаво петро николас мадуро соединённые штаты америки
