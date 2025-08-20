Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
С-400 прикрывает Су-34 и Су-35: правила охоты ВС РФ на Patriot

Российские системы ПВО С-400 доказали способность перехватывать ракеты Patriot и С-200, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, как это помогает прикрывать истребители Су-34 и Су-35 на фронте, авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Су-35
Фото: flickr.com by Артем Катранжи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Су-35

Источник в российской оборонной промышленности в комментарии государственным СМИ сообщил, что наземные системы ПВО, в частности дальнобойный комплекс С-400, сыграли значительную роль в защите фронтовых истребителей от атак украинских зенитных ракетных комплексов большой дальности.

Американский MIM-104 Patriot, поставляемый Украине с 2023 года несколькими странами НАТО, и советский С-200, возвращенный Украиной в строй в 2023–2024 годах при поддержке Польши, обеспечивают дальность поражения соответственно до 200 и 300 километров по высоколетящим российским самолетам.

Российский комплекс С-400 использует ракеты, способные перехватывать цели на гораздо больших скоростях, чем Patriot и С-200, что позволяет ему сбивать запущенные этими украинскими системами ракеты своими собственными зенитными ракетами.

Источник уточнил, что украинские войска активно применяли комплексы С-200 и Patriot против российских истребителей Су-34 и Су-35.

Сообщения о перехвате российскими ПВО украинских зенитных ракет не являются чем-то новым. 23 февраля 2024 года Министерство обороны России заявило, что наряду с истребителем МиГ-29, вертолетом Ми-8, семью крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP и несколькими беспилотниками, российские авиация и ПВО за минувшую неделю также сбили управляемую ракету украинского комплекса Patriot. Ракеты Patriot развивают скорость только до 3,5 Маха, хотя по некоторым данным могут достигать скорости до 5 Махов, в то время как ракеты комплекса С-400 превышают скорость 14 Махов.

Возможность применения российских зенитных комплексов для защиты также от авиационных ракет может оказаться еще более революционной, поскольку страны НАТО в большей степени полагаются именно на авиационные, а не на зенитные ракеты. Российские системы ПВО сохраняют значительные преимущества, и использование С-400 для отражения атак комплексов Patriot демонстрирует уязвимости и технологические разрывы между этими системами.

