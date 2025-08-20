Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Россия воскресила ядерного титана флота: в США назвали этот крейсер самым мощным в мире

3:42
Силовые структуры » Военные новости

Ядерный крейсер "Адмирал Нахимов" впервые за 28 лет вышел в море, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, как модернизация сделала его самым вооруженным надводным кораблем мира, авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Гвардейский ракетный крейсер "Варяг"
Фото: Вадим Савицкий
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг"

Ядерный крейсер ВМФ России проекта "Киров" "Адмирал Нахимов" впервые за 28 лет начал выходить в море под собственным ходом. Это стало кульминацией более чем десятилетней работы по глубокой модернизации и восстановлению самого крупного в мире класса надводных боевых кораблей. Кадры показали корабль в Белом море, при этом его новые возможности должны значительно повысить общую боевую мощь Северного флота России.

Крейсера проекта "Киров" остаются единственным в мире классом ядерных надводных боевых кораблей. Применение атомной энергетической установки значительно повышает их автономность и позволяет поддерживать максимальные скорости гораздо дольше, чем это возможно для кораблей с обычными двигателями. Однако использование ядерной энергетики существенно увеличивает потребности в обслуживании и эксплуатационные расходы, что, как сообщается, стало одним из основных факторов, осложнявших модернизацию "Адмирала Нахимова" и его возвращение в строй.

Российские источники сообщили в феврале, что оба ядерных реактора крейсера были введены в работу, что позволило возобновить ходовые испытания летом. Проект "Киров" изначально задумывался как первый из целой серии ядерных надводных боевых кораблей и должен был быть продолжен созданием атомных авианосцев проекта "Ульяновск". Первый из них был заложен в 1990 году, однако программа была закрыта. Всего в СССР было заложено пять крейсеров проекта "Киров", но три из них были утилизированы вскоре после распада Союза. С момента распада СССР Россия не закладывала новых крейсеров или эсминцев, поэтому была вынуждена полагаться на глубокую модернизацию советских кораблей с установкой новых сенсоров, электроники, универсальных пусковых установок и ракетных комплексов. Обновление "Адмирала Нахимова" является частью этой общей тенденции.

Масштабная модернизация 28-тысячного крейсера началась в 2014 году. По оценкам российских официальных источников, завершить работы планировалось к 2018 году, однако серия задержек отодвинула срок на конец 2024-го. В ходе ремонта корабль лишился 20 пусковых установок для тяжелых противокорабельных ракет П-700, вместо которых было установлено 80 ячеек для стандартных крылатых ракет. Эти пусковые установки способны применять новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон", которую российские источники особо выделяют как средство, дающее надводным кораблям страны преимущество над зарубежными соперниками в дальнобойных противокорабельных возможностях.

Кроме того, на корабле установлены 96 вертикальных пусковых установок для зенитных ракет морской версии системы С-400. Этот арсенал эквивалентен огневой мощи трех полковых комплектов сухопутных комплексов. Таким образом, "Адмирал Нахимов" стал самым мощно вооруженным надводным боевым кораблем в мире.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
