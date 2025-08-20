Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике

1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети

Потери ВСУ в 1,7 млн человек украинцы в соцсетях оценили как правдивые, по киевскому режиму нанесён мощный информационный удар.

Фото: Flickr by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Хакер с ноутбуком взломал систему безопасности

Озвучены потери ВСУ за время СВО в 1,7 млн.чел

Хакерская группировка KillNet совместно с группами Palach Pro, UserSec и Beregini взломала через рабочий компьютер руководителя департамента логистики базу данных Генштаба ВСУ с информацией о потерях украинских военных за время проведения СВО. Информация о терабайтах полученной информации сначала появилась в Telegram-канале Mash.

По данным хакеров, речь идёт о колоссальных потерях — около 1,7 миллиона убитых и пропавших без вести украинских военнослужащих. По годам: за 2022 год ВСУ потеряли 118,5 тыс. человек, 2023 год — 405,4 тысячи, 2024 год — около 595 тысяч, а в 2025-м потери достигли 621 тысячи чел.

Генштаб ВСУ хранил взломанные хакерами данные в облачных ресурсах OneDrive, сообщил РИА Новости представитель группировки KillNet.

Украинцы считают такие потери возможными

Украинские CМИ публикуют опровержения, что это фейк. В Telegram-канале "Труха Украина" пользователи комментируют, не только поддерживая это мнение. С огромным перевесом в голосах лидируют те, кто считают полученные данные правдой. Например, 1000 лайков собрал комментарий: "Думаю це не фейк, з такою масовою мобілізацією, за 3,5 років" (Думаю это не фейк с такой массовой мобилизацией за 3,5 года), или: "Сам военный и понимаю, что это вполне реально, это вам не марафон (пропагандистская ТВ-программа)". "Кладбища переполнены", пишет женщина, и "ростуть в геометричній прогресії, їх не приховаєш", поддерживает её собеседник.

"Если на этот фейк обратили внимание, значит не такой уж и фейк", считают граждане Украины, а на вопрос, почему официальные данные другие, отвечают, что "за правду тебе в СБУ почки отобьют", к тому же "власти специально скрывает эту информацию, чтобы не платить родственникам 15 млн гривен".

Также подписчики канала подсчитали, что соотношение обмена телами погибших в этом году составляет: 14 546 украинцев на 178 тел погибших русских, и это аргумент для уиверждения о том, что потери в ВС РФ намного меньше. Другие подсчитали, что, если Украина, поддерживая армию в 1 млн человек, каждый месяц мобилизует по 30 000-40 000 мужиков, то потери "вполне реальные".

"1 млн загиблих, та 700 тис. зниклих безвісті я думаю це реальна цифра", — пишет украинец.

Зеленский привёл Украину в ад

Также отметим взрывной рост потерь за три года от 118 тыс. до 621 тыс. человек, то есть в пять раз. Telegram-канал Бориса Рожина подсчитал, что суммарные потери (1 к 5), включая раненых, без вести пропавших и дезертиров с учётом озвученной цифры — это примерно 8-8,5 млн человек. Заметим, что всего Украина имеет около 11,1 миллиона граждан призывного возраста (от 25 до 60 лет). И это главная причина, по которой Киеву сегодня очень нужна передышка, иначе фронт посыплется.

Нанесён мощный информационный удар по Зеленскому, так как озвученная цифра показывает преступную некомпетентность военно-политического руководства Украины, которое обеспечивает удержание линии фронта насильственной мобилизацией некомпетентных людей, воюющих своими телами.

Помимо сведений о потерях, в руки хакеров попала информация о поставках вооружений ВСУ из-за рубежа.

По информации KillNet, вооружением Украину снабжают 43 государства. Среди них — все страны Евросоюза, США, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Турция, Израиль, Косово и Грузия. США предоставили с 2022 года около 360 танков, 630 бронемашин различных типов и сотни тысяч артиллерийских боеприпасов дальнего действия — это крупнейший спонсор. Германия передала порядка 118 танков Leopard, Польша снабдила Киев около 200 танками PT-91 Twardy, гаубицами AHS Krab и бронетранспортёрами KTO Rosomak. Хакеры подчёркивают, что эти данные отражают отчётности и внутренние документы ВСУ, и допускают, что далеко не всё вооружение дошло до фронта — часть могла быть "списана" и разворована.