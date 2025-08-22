Американские F-16 застряли в пути: Тайвань оказался без самолетов и без пилотов

Бюджет вооруженных сил Тайваня на следующий год превысит $26,5 млрд, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О проблемах с поставками F-16, поиске новых самолетов ДРЛО и уязвимости ВВС острова авторы рассказывают в своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Несколько источников в Тайбэе сообщили, что бюджет вооруженных сил Республики Китай на следующий финансовый год превысит 26,5 млрд долларов, или более 3 процентов от валового внутреннего продукта острова. Как отметил депутат партии Гоминьдан Лин Пэйсян, эти средства будут направлены на финансирование существенных улучшений оборонных возможностей.

Он, наряду с другими политиками, подчеркнул, что хотя рассматривается выделение части бюджета на закупку новых истребителей, необходимо уделять внимание стандартам подготовки, а не только количеству самолетов. Также важно учитывать прежние серьезные задержки в поставках ранее заказанных истребителей. В частности, Лин отметил значительные задержки в поставках F-16 Block 70/72, задав вопросы о том, как Министерству обороны следует рассчитывать и возмещать затраты, а также каким образом будет организована подготовка пилотов для возможных новых закупок.

Помимо проблемы закупки истребителей, встал вопрос о будущем парка самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) ВВС Тайваня. Полученные от США системы E-2 стремительно устаревают и сталкиваются с серьезными ограничениями по характеристикам. Лин Пэйсян отметил, что ситуационная осведомленность имеет ключевое значение, и в условиях сомнений относительно пригодности E-2 для современной войны было бы целесообразно запросить у США продажу новой системы ДРЛО.

Эти самолеты особенно важны, учитывая зависимость ВВС Тайваня исключительно от легких истребителей, таких как F-16 и F-CK Ching Kuo, оснащенных малыми радарами и обеспечивающих лишь ограниченную осведомленность. Для сравнения, тяжелый истребитель J-16, находящийся на вооружении материкового Китая, несет радар, примерно в четыре раза превышающий по размеру радар F-16, что позволяет ему эффективно действовать и без поддержки самолетов ДРЛО.

Современные системы ДРЛО способны также обеспечивать определенную осведомленность в отношении стремительно растущего парка все более совершенных малозаметных истребителей материка, в состав которого с начала 2030-х годов должны войти и первые в мире истребители шестого поколения.

Отсутствие стратегической глубины у ВВС Тайваня, поскольку все основные базы сосредоточены на острове, расположенном всего в 130 километрах от материка, вызывает серьезные сомнения в живучести самолетов ДРЛО в случае возобновления боевых действий между двумя китайскими правительствами. ВВС Народно-освободительной армии Китая располагают все более совершенными дальнобойными зенитными ракетами, такими как 40Н6, применяемая в составе комплексов С-400 и обладающая дальностью до 400 километров, а также PL-XX, запускаемая с истребителей J-16 и имеющая дальность до 500 километров.

Большие размеры и низкая маневренность самолетов ДРЛО делают их крайне уязвимыми при размещении на базах, находящихся так близко к материковому Китаю. В случае закупки новых самолетов ДРЛО наиболее вероятным вариантом считается Boeing E-7 Wedgetail, единственная система, сопоставимая по возможностям с китайским KJ-500.