Китайский танк будущего: машина, спроектированная с учетом уроков на Украине

Новый китайский основной боевой танк стал радикальным отходом от традиционной концепции, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, какие изменения в его конструкции продиктованы опытом войны на Украине, авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.
Появление растущего количества кадров с новым основным боевым танком, разработанным для Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая, дало значительные признаки радикального сдвига в приоритетах проектирования, который, судя по всему, во многом основан на уроках интенсивных танковых боев, имевших место в ходе российско-украинского конфликта.
Одним из наиболее заметных изменений стало отказ от стандартной 125-мм гладкоствольной пушки в пользу значительно меньшей 105-мм. Это свидетельствует о смещении акцента с танковых дуэлей. Интеграция меньшего орудия позволила спроектировать новый танк со значительно сниженной массой и, вероятно, с увеличенной емкостью боекомплекта, но за счет снижения способности пробивать современную броню противника. Это выглядит как реакция на новую реальность: танковые дуэли будут крайне редкими, как это и произошло на украинском фронте.
Современные армии все больше полагаются на дроны и управляемые противотанковые ракеты для борьбы с бронетехникой. Даже российская армия, несмотря на отсутствие у нее ракет по принципу "выстрелил и забыл" и атакой сверху, крайне редко ведет прямой бой с украинскими танками силами собственной бронетехники.
Танки в основном применяются для поддержки пехоты и борьбы с вражеской пехотой. Китай, ставший мировым лидером как в области боевых дронов, так и в создании противотанковых ракет, таких как HJ-10, еще сильнее снижает потребность в том, чтобы новый танк часто вступал в бой с вражескими машинами с помощью главного орудия. Кроме того, существует значительная вероятность, что рост возможностей китайских бронебойных снарядов вселил уверенность в том, что и 105-мм орудие обеспечит достаточную бронепробиваемость.
Более компактный танк с легким орудием, как ожидается, обеспечит крайне высокую мобильность и удобство транспортировки по воздуху и морем. С высокой вероятностью два таких танка смогут перевозиться в стратегическом военно-транспортном самолете Y-20, в то время как танки Type 99 или Type 96 помещаются туда лишь по одному.
Новый китайский основной боевой танк получил плотный набор камер на корпусе и несколько антенн для радаров с активной фазированной антенной решеткой на башне, что указывает на приоритет высочайшей ситуационной осведомленности. Это считается критически важным для того, чтобы машина могла в полной мере служить передовым мультипликатором силы для дронов, артиллерии и других средств поддержки. Эти сенсоры также, вероятно, обеспечат раннее предупреждение об угрозах от дронов и противотанковых ракет, а также будут наводить активные комплексы защиты танка для их автоматического перехвата.
Подобно российскому Т-14, представленному в 2015 году, но столкнувшемуся с сильнейшими задержками в разработке, новый китайский танк разместил экипаж бок о бок внутри корпуса, что указывает на высокий уровень автоматизации. Такой подход должен снизить нагрузку на командира, позволяя ему выполнять роль оператора дронов или другие новые функции.
В целом новый китайский танк выглядит как наиболее современный и революционный проект, дошедший до стадии прототипа с начала XXI века, и подчеркивает способность оборонной промышленности Китая быстро адаптироваться к новой реальности. Традиционные основные танки, созданные на основе концепций времен холодной войны, показали высокую уязвимость на украинском фронте: 87 процентов поставленных США танков M1A1 Abrams были потеряны всего за 16 месяцев участия в боевых действиях, в то время как большинство Leopard 2, поставленных странами Европы, были уничтожены еще быстрее. Т-72Б3, являвшийся основой танковых частей российской армии, также показал уязвимость в первые месяцы боев, особенно перед атаками переносными американскими противотанковыми комплексами Javelin.
Несмотря на эти тяжелые потери, адаптация России, Украины и западных стран к новым угрозам оказалась куда менее радикальной, чем изменения, реализованные в новом китайском танке. Это создает вероятность того, что пройдет еще несколько лет, прежде чем другие государства смогут адаптироваться столь же быстро.
