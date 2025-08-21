Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Кучеров Яр: 150 российских бойцов совершили невозможное, перемолов элитные части ВСУ

Сводка с фронта: ВС РФ отстояли Кучеров Яр на добропольском направлении
4:19
Российские бойцы сумели отстоять Кучеров Яр на добропольском направлении, перемолов элитные части ВСУ.

Схема отражения контратаки ВСУ на Кучеров Яр
Фото: Яндекс-карты by Pravda.Ru
Схема отражения контратаки ВСУ на Кучеров Яр

150 российских бойцов отразили контратаку ВСУ на Кучеров Яр

Украинские источники всю неделю восторгались контрнаступлением ВСУ, которое якобы срезало выступ, образовавшийся после прорыва ВС РФ на 18 км к северу от Красноармейска. Однако эта информация оказалась пропагандой, приуроченной к политическим событиям последних дней.

Сегодня источники Telegram-канала Mash сообщили, что 150 российских бойцов отбили за три дня 20 атак кратно превосходящих сил элитных подразделений ВСУ, дождались подкрепления и сейчас уже выведены на ротацию. В отсутствии уверенной логистики им помог контроль высот восточнее села для атак дронами. Сейчас 10-ти километровый участок от Фёдоровки до Кучерова Яра (см. схему) находится под контролем россиян, "всё стабильно", пишут авторы.

Село Золотой Колодезь находится в серой зоне, но военкор Александр Коц сообщил сегодня, что ВС РФ восстановили контроль в восточной части села и зацепились за южную часть Петровки.

Взятие Шахова обеспечит развитие плацдарма

Украинский аналитик Константин Машовец констатирует в Telegram, что "Кучеров Яр так и не освобождён", а "русские расширили свое вклинивание в сторону Никаноровки и Шахова", выйдя к западной окраине последнего села со стороны Полтавки и Попова Яра.

Минобороны РФ сегодня сообщило об освобождении села Панковка севернее Маяка. Село расположено на западном берегу реки Казенный Торец, напротив расположенного на правом берегу крупного опорного района обороны ВСУ Владимирское, переходящего в село Шахово. Взятие Шахова позволит укрепить позиции на выступе прорыва, обеспечив туда логистику. Это направление позволит ударить на Доброполье (на запад) и на Константиновку (на восток).

ВСУ не удаётся стабилизировать днепропетровское направление и на Константиновку

Самым угрожающим для ВСУ является днепропетровское направление. По данным Машовца, суточные темпы продвижения ВС РФ здесь начали расти — по состоянию на 19 августа с 4-5 кв. км. до 9 кв. км в сутки. По данным Минобороны движение идёт широким фронтом от Темировки — на стыке ДНР с Днепропетровской и Запорожской областями, до Искры севернее. Сегодня в Днепропетровской области освобождена Новогеоргиевка после Малиевки и Январского. Наступление на этом направлении имеет промежуточной целью не только полное освобождение ДНР на юге, но и заход в тыл ВСУ в город Гуляйполе Запорожской области.

"Действующие на этом направлении украинские войска пока не в состоянии стабилизировать ситуацию", — сигнализирует Машовец.

Два дня назад российские источники сообщили, что ВС РФ вошли в Константиновку с востока от освобождённого Предтечино. Южнее находится большое село Александро-Шультино, об освобождении которого сообщило сегодня Минобороны.

Сняты два табу по ударам ВКС

Второй день продолжаются комплексные удары по энергетической и военной инфраструктуре ВСУ. Кроме "Гераней" были применены ракеты "Циркон", "Калибр", "Кинжал" и Х-101. Прилёты были по Павлоградской газокомпрессорной станции и Шебелинскому газовому месторождению в Харьковской области, по нефтехранилищам и танкерам в Одессе и Измаиле, по заводу ”Flex”, производившему детали для беспилотников, и аэродрому в Мукачево. Удары по Закарпатской области — это показательное событие. Ранее Закарпатье не подвергалось обстрелам (видимо, из-за венгров), теперь это табу снято, как и табу на удары по объектам азербайджанской SOCAR на Украине.

