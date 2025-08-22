Тайные тропы разведки: почему США засекретили информацию об Украине даже от своих

Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников

США прекратили делиться разведданными об Украине с союзниками, что говорит о смене курса. Директива ограничивает доступ к информации даже внутри американской разведки.

Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Работа за компьютером

Разведка США отменила союзнические отношения

Директор национальной разведки США Тулси Габбард (возглавляет разведывательное сообщество из 18 организаций) 20 июля издала директиву, согласно которой разведывательная информация по Украине не может быть передана ни одной другой стране, в том числе союзникам первого ранга — Британии, Канаде, Австралии, Новой Зеландии в рамках группы "Пять глаз". Об этом сообщает телеканал CBS News. Важное дополнение — директива ограничивает также распространение данных внутри самих 18 американских разведок.

Подобные директивы являются обычной практикой, когда интересы США и их союзников расходятся, сообщает телеканал. Но, как отметил бывший аналитик ЦРУ Стивен Кэш, такой шаг "может охладить отношения" и подорвать общую способность мобилизоваться перед общим противником. То есть противник уже не общий и речь идёт о нормализации отношений с Москвой.

Новый курс США — нормализация отношений с Россией

Новый курс администрации США подтверждается рассекреченными документами организации National Security Archive при Университете Джорджа Вашингтона (несомненно, с одобрения Габбард) о результатах саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Билла Клинтона, состоявшегося в Москве 3-5 июня 2000 года. Клинтон на встрече уверил российского лидера, что расширение НАТО на восток не угрожает России. Мало того, в официальном протоколе зафиксированы его слова о том, что он "серьёзно готов обсуждать" с Россией вопрос о её членстве в НАТО. Путин в ответ предложил практический шаг — допустить российских офицеров к работе в комитете по планированию альянса. Как известно, это был обман со стороны Клинтона.

Принятое Габбард решение означает также, что союзники не только саботируют новый курс США, но, обладая секретным данными, создают себе преференции на переговорах, какими были недавние переговоры на саммите в Вашингтоне.

Британии Габбард воздала по заслугам

Главный враг США в этой четвёрке — это Британия. Именно оттуда пришло досье на Трампа как "агента России", который якобы только поэтому и выиграл выборы 2016 года. Досье составил бывший британский разведчик Кристофер Стил. А сейчас британцы работают на то, чтобы обосноваться на Украине в качестве "смотрящего", отодвинув Вашингтон от перспектив реализации экономических договоров с Украиной. 5 марта Daily Mail сообщила, что Вашингтон "запретил" Великобритании делиться с Украиной разведывательными данными, полученными из США в связи с принятым решением приостановить их поставки Украине.

Но запрет можно было и не соблюдать. Эта лазейка с сегодняшнего дня исчезла, и Украина автоматически лишилась важной информации.

Габбард начала уничтожать кротов под новый курс США

Ограничения внутренней циркуляции информации говорит о том, что кротов внутри очень много и надо чистить авгиевы конюшни. Увольнения в разведке идут постоянно. Начали с гендерного вопроса, а сейчас увольняют всех причастных к фабрикации дела Russiagate на Трампа.

Как пишет The Economist, уволена неназванная сотрудница, которая работала в ЦРУ более 20 лет и руководила операциями по России и СССР. Её увольнение также обозначает изменение политического курса США и на перестройку разведки под новые политические приоритеты. Они названы — это борьба с усилением Китая.

