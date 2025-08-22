НАТО у границ: Минск толкают к радикальному решению

Белоруссия рассматривает возможность оснащения ракетных комплексов "Полонез" ядерными боеголовками, пишет американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM). О перспективах создания трехуровневого ядерного арсенала и реакции соседних стран НАТО авторы рассказывают в новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Учебно-боевой пуск ракеты ОТРК "Искандер-М"

Правительство Белоруссии рассматривает варианты оснащения ядерными боеголовками своих ракетных артиллерийских систем большой дальности "Полонез". Об этом заявил один из наиболее высокопоставленных представителей силовой структуры страны, государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Сегодня это современный комплекс. Дальность ракет составляла 200 километров, сегодня это ракеты (с дальностью) 300 километров. Это высокоточное вооружение. Конечно, любое оружие требует корректировок и изменений. Уже поднимаются вопросы о оснащении этих ракет ядерными боеголовками", — отметил он.

Артиллерийские системы с ядерными боеприпасами широко применялись в первые годы холодной войны, особенно в Центральной Европе и в армии США в Южной Корее, хотя сегодня они встречаются крайне редко, за исключением пакистанской системы Nasr. Введение тактического ядерного оружия низкого уровня могло бы помочь Белоруссии компенсировать ее конвенциональные недостатки по сравнению с быстро растущими силами НАТО, развернутыми вдоль границ страны.

Белоруссия заключила соглашение о совместном использовании ядерного оружия с Россией в 2023 году, при этом баллистическая ракета "Искандер-М" служит основным средством доставки для возможных ядерных ударов белорусских сил. Российские ядерные боеголовки, размещенные на территории Белоруссии, будут предоставлены белорусской армии для оснащения этих ракет в случае масштабной войны с НАТО, что отражает аналогичные соглашения США с Германией, Италией, Бельгией, Нидерландами, Турцией и Великобританией.

Сообщалось, что Белоруссия совместно с Россией разрабатывает собственные баллистические ракетные системы на базе "Искандера". К концу 2025 года белорусская армия также начнет развертывание баллистических ракет средней дальности "Орешник", пусковые установки для которых, как подтвердили в марте, производятся в Белоруссии. Оснащение "Полонезов" ядерными боеголовками обеспечит третий уровень ядерного арсенала страны, дополнив стратегическую дальнобойную мощь "Орешника" и "Искандера-М", который может использоваться как в стратегической, так и в тактической роли.

"Полонез" был разработан совместно с Китаем, объединяя промышленные возможности обеих стран: белорусская промышленность отвечает за производство машин и пусковых установок для ракет, а китайская — за боеприпасы.

Это породило сомнения в том, согласится ли китайское правительство на использование этих систем в ядерной роли. "Полонез-М" широко считается самой совершенной системой реактивной артиллерии в Европе, его ключевая особенность — дальность поражения 300 километров, что сопоставимо с баллистической ракетой "Скад-Б" и в два-три раза превышает показатели большинства современных систем реактивной артиллерии.

Белоруссия видит растущую угрозу со стороны стран НАТО. 22 мая Германия ввела в строй новую 45-ю бронетанковую бригаду, дислоцированную в Вильнюсе (Литва), всего в 150 километрах от белорусской столицы Минска. Соседняя Польша, в свою очередь, значительно инвестировала в расширение своих вооруженных сил, закупая наземное вооружение в Южной Корее, а также истребители F-35 и F-16V в США, на фоне продолжающейся напряженности на границе с Белоруссией.