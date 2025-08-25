Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Пентагон в шоке: F-35 рискует стать устаревшим раньше, чем их достроят

3:44
Силовые структуры » Военные новости

ВВС США получили 500-й истребитель F-35A, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, почему программа зашла в тупик, авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

F-35
Фото: commons.wikimedia.org by Airman 1st Class Zachary Foster, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
F-35

В июле было подтверждено, что ВВС США получили свой 500-й истребитель пятого поколения F-35A, что стало первым случаем, когда одна служба располагает таким количеством самолетов-«стелс». F-35 является одним из всего четырех истребителей пятого поколения, находящихся сегодня в серийном производстве, наряду с китайскими J-20 и J-35 и российским Су-57, оставаясь единственным совместимым с НАТО истребителем своего поколения, доступным для стран Запада и их стратегических партнеров.

Масштабы производства F-35 сегодня составляют почти половину всей выпускаемой на Западе истребительной авиации. Заказы на него были размещены для оснащения более чем 20 служб, включая ВВС, ВМС и Корпус морской пехоты США. ВВС США стали крупнейшим заказчиком F-35, закупая их примерно по 48 единиц в год, однако уже в 2026 финансовом году этот показатель сократится всего до 24 машин из-за дефицита бюджета и необходимости приоритизации финансирования разработки истребителя шестого поколения F-47.

Хотя официально ВВС США по-прежнему планируют закупить 1763 F-35A, столь крупные закупки все чаще рассматриваются как маловероятные. Возможно, число самолетов не достигнет даже 1000 и, вероятно, окажется меньше 850. Сокращение плановых годовых заказов с 110 до 80, затем до 60 и, наконец, всего до 48 стало одним из первых сигналов этого. Существенным недавним фактором, который, как ожидается, еще сильнее снизит спрос ВВС на F-35, стало представление Китаем в декабре 2024 года сразу двух новых истребителей шестого поколения уже на стадии летных прототипов. Это повысило вероятность того, что парк F-35 окажется целым поколением позади. Событие вызвало падение акций Lockheed Martin и привело к тому, что Пентагон повысил приоритет финансирования программы F-47.

Среди других факторов названы резкое сокращение численности ВВС, крайне низкие показатели боеготовности парка F-35, а также огромные перерасходы в закупках и особенно в эксплуатационных расходах, делающие размещение более 1700 истребителей практически невозможным.

Возможным положительным фактором для F-35 может стать высокая вероятность серьезных задержек в разработке F-47. В такой ситуации ВВС могут заинтересоваться предложенными Lockheed Martin новыми модификациями F-35 с так называемыми возможностями "поколения 5+", которые могли бы служить временной заменой на период задержки шестого поколения.

Однако значительно более высокая прогнозируемая стоимость таких усовершенствованных F-35 и их ограничения по сравнению с истребителями шестого поколения делают массовое производство маловероятным.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы ввс сша military watch magazine
Новости Все >
Редчайший американский кабриолет пылится в гараже Самары — даже несмотря на снижение цены до 18 млн
Шарпей и ши-тцу рекомендованы для владельцев, предпочитающих домашний уют
Легкая выгода или минное поле: плюсы и минусы покупки авто в салоне и с рук
Ганчев: карта Украины в Белом доме не отражает ситуацию на фронте
Сочные тефтели с рисом и овощами в соусе: рецепт для домашнего ужина
Челябинец покорил Босфор и пересёк границу двух континентов с флагом в руках
La Razon: врач Ассал предупредил о риске операции из-за частого использования смартфона
Божена Рынска сообщила о заражении COVID-19, обвинив в этом Валерия Меладзе
Россияне за полгода потратили в ресторанах 3,6 трлн рублей: кто и где устанавливает новые рекорды
Вспахайте огород осенью, чтобы слизни не смогли перезимовать в земле
Сейчас читают
Анализ этой вещи из Антарктиды раскроет секреты океана
Наука и техника
Анализ этой вещи из Антарктиды раскроет секреты океана Аудио 
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Наука и техника
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX Аудио 
Рецепт травяного чая на зиму с мятой и листьями смородины
Еда и рецепты
Рецепт травяного чая на зиму с мятой и листьями смородины Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Мерц и фон дер Ляйен ведут Европу в никуда. Цена политической слепоты — банкротство Любовь Степушова Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Последние материалы
Шарпей и ши-тцу рекомендованы для владельцев, предпочитающих домашний уют
Легкая выгода или минное поле: плюсы и минусы покупки авто в салоне и с рук
Ганчев: карта Украины в Белом доме не отражает ситуацию на фронте
Сочные тефтели с рисом и овощами в соусе: рецепт для домашнего ужина
Челябинец покорил Босфор и пересёк границу двух континентов с флагом в руках
Мерц и фон дер Ляйен ведут Европу в никуда. Цена политической слепоты — банкротство
La Razon: врач Ассал предупредил о риске операции из-за частого использования смартфона
Божена Рынска сообщила о заражении COVID-19, обвинив в этом Валерия Меладзе
Россияне за полгода потратили в ресторанах 3,6 трлн рублей: кто и где устанавливает новые рекорды
Вспахайте огород осенью, чтобы слизни не смогли перезимовать в земле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.