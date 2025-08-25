Пентагон в шоке: F-35 рискует стать устаревшим раньше, чем их достроят

ВВС США получили 500-й истребитель F-35A, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, почему программа зашла в тупик, авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Airman 1st Class Zachary Foster, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ F-35

В июле было подтверждено, что ВВС США получили свой 500-й истребитель пятого поколения F-35A, что стало первым случаем, когда одна служба располагает таким количеством самолетов-«стелс». F-35 является одним из всего четырех истребителей пятого поколения, находящихся сегодня в серийном производстве, наряду с китайскими J-20 и J-35 и российским Су-57, оставаясь единственным совместимым с НАТО истребителем своего поколения, доступным для стран Запада и их стратегических партнеров.

Масштабы производства F-35 сегодня составляют почти половину всей выпускаемой на Западе истребительной авиации. Заказы на него были размещены для оснащения более чем 20 служб, включая ВВС, ВМС и Корпус морской пехоты США. ВВС США стали крупнейшим заказчиком F-35, закупая их примерно по 48 единиц в год, однако уже в 2026 финансовом году этот показатель сократится всего до 24 машин из-за дефицита бюджета и необходимости приоритизации финансирования разработки истребителя шестого поколения F-47.

Хотя официально ВВС США по-прежнему планируют закупить 1763 F-35A, столь крупные закупки все чаще рассматриваются как маловероятные. Возможно, число самолетов не достигнет даже 1000 и, вероятно, окажется меньше 850. Сокращение плановых годовых заказов с 110 до 80, затем до 60 и, наконец, всего до 48 стало одним из первых сигналов этого. Существенным недавним фактором, который, как ожидается, еще сильнее снизит спрос ВВС на F-35, стало представление Китаем в декабре 2024 года сразу двух новых истребителей шестого поколения уже на стадии летных прототипов. Это повысило вероятность того, что парк F-35 окажется целым поколением позади. Событие вызвало падение акций Lockheed Martin и привело к тому, что Пентагон повысил приоритет финансирования программы F-47.

Среди других факторов названы резкое сокращение численности ВВС, крайне низкие показатели боеготовности парка F-35, а также огромные перерасходы в закупках и особенно в эксплуатационных расходах, делающие размещение более 1700 истребителей практически невозможным.

Возможным положительным фактором для F-35 может стать высокая вероятность серьезных задержек в разработке F-47. В такой ситуации ВВС могут заинтересоваться предложенными Lockheed Martin новыми модификациями F-35 с так называемыми возможностями "поколения 5+", которые могли бы служить временной заменой на период задержки шестого поколения.

Однако значительно более высокая прогнозируемая стоимость таких усовершенствованных F-35 и их ограничения по сравнению с истребителями шестого поколения делают массовое производство маловероятным.