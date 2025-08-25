Ледяной щит России: эти подлодки исчезают с радаров и держат НАТО в страхе

2:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Атомные подводные лодки проекта "Борей" дают России военное преимущество, пишет американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM). В новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о роли этих подлодок в арктическом регионе и их растущем флоте.

Фото: Вадим Савицкий Стратегическая ракетная подводная лодка России

Президент России Владимир Путин заявил, что флот атомных подводных лодок с баллистическими ракетами проекта "Борей" способен обеспечить Москве явное преимущество над Западом в случае ядерной войны, подчеркнув уникальные возможности этих кораблей.

"Наши стратегические атомные подводные лодки уходят подо льды Северного Ледовитого океана. И пропадают с радаров", — заявил президент.

Он отметил, что арктические исследования также "чрезвычайно важны", поскольку судоходные маршруты становятся более доступными из-за таяния льдов.

"И это наше военное преимущество,", — добавил Путин.

Ядерные подводные лодки ВМФ России несут службу в составе Арктического и Тихоокеанского флотов, причем большинство сосредоточено именно в первом. География их действий позволяет наносить удары по целям в Европе и Северной Америке с минимальным временем подлета.

Сильная концентрация подводных сил России в Арктике сделала "Бореи" особенно хорошо приспособленными для операций в этом регионе. Эти корабли несут на борту больше ядерных боеголовок, чем любой другой класс военных судов в мире. Всего для ВМФ России заложено десять субмарин проекта "Борей", призванных заменить флот советских лодок. Восьмая — "Князь Пожарский" — была спущена на воду в 2024 году, еще две находятся в постройке.

Возможность увеличить численность флота сверх изначально запланированных восьми кораблей была впервые публично озвучена в 2021 году, после чего было принято решение довести их количество до 14 единиц.

"Князь Пожарский" был принят в состав флота в последнюю неделю июля и стал пятым улучшенным кораблем версии "Борей-А". Как крупнейший в мире класс действующих подлодок, 24-тысячетонные гиганты несут по 16 межконтинентальных баллистических ракет РСМ-56, каждая из которых способна доставить до десяти ядерных боеголовок на разные цели с помощью разделяющихся головных частей.